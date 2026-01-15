Китай предлагает Канаде ослабление ограничений на рапс в обмен на уступки по электрокарам
- Китай предлагает смягчить ограничения на канадский рапс в обмен на снижение тарифов на китайские электромобили, что будет обсуждаться во время визита премьер-министра Канады в Пекин.
- Канадские чиновники ожидают прогресса в снижении торговой напряженности, но не предвидят быстрого компромисса по тарифам на электромобили.
Пекин готов смягчить торговые ограничения на канадскую продукцию из рапса, если Оттава пересмотрит тарифы на электромобили китайского производства. Предложение планируют обсудить во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Китай.
Китайцы предлагают Канаде обмен
Китайские власти намерены предложить Канаде ослабление части ограничений на импорт рапса и продуктов его переработки в обмен на снижение тарифов на электромобили из Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, этот вопрос планируют обсудить во время официального визита премьер-министра Канады Марка Карни в Пекин на этой неделе.
По информации собеседников, на переговорах также может идти речь об уменьшении пошлин на другие промышленные товары китайского производства. В то же время Министерство торговли Китая пока не прокомментировало эту информацию.
Ожидание возможного ослабления торговых барьеров уже повлияло на рынки. Фьючерсы на канадский рапс во вторник выросли на 2,8 процента – это самый высокий показатель за последние три недели. В то же время цены на соевое масло, которое является конкурентным продуктом, поднялись на 2,7 процента – максимум с сентября.
Возможное ослабление в торговых отношениях стран
Канадские чиновники заявили, что рассчитывают на определенный прогресс в снижении торговой напряженности, однако не ожидают быстрого компромисса по тарифам на электромобили. Автомобили и автозапчасти остаются одними из ключевых экспортных товаров Канады, хотя большая часть поставок идет в Соединенные Штаты Америки.
Обратите внимание! Торговое напряжение между странами обострилось в 2024 году, когда правительство тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо ввело стопроцентную пошлину на китайские электромобили, а также ограничения на импорт алюминия и стали. В ответ Китай ввел тарифы на канадский рапс, известный как канола, а впоследствии еще больше их усилил, фактически остановив торговлю объемом почти 4,9 миллиарда канадских долларов в год.
Несмотря на сигналы со стороны Пекина о готовности к "оттепели", возможное смягчение ограничений на электромобили вызывает сопротивление внутри Канады. Против этого выступают автопроизводители и ряд региональных лидеров, в частности премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд.
Важно! Визит Марка Карни в Китай стал первым для канадского премьер-министра за более чем восемь лет. Ожидается, что во время встреч с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином стороны обсудят вопросы торговли, энергетики, сельского хозяйства и международной безопасности, а также подпишут ряд документов, детали которых пока не разглашаются.
