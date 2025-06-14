Имеют ли право у вас забирать огород, которым вы пользуетесь без оформления
- В Украине во время военного положения действуют ограничения на приватизацию земли, включая огороды, даже при длительном пользовании.
- Право пользования землей сохраняется, и освободить ее могут только по решению суда или через официальную процедуру, поэтому важно иметь документы или доказательства пользования.
Украинцы часто используют землю в селах, выращивая на ней овощи и не задумываются, что она не оформлена. Однако многие так или иначе задумываются, не могут ли забрать у них этот не оформленный огород.
Приватизация земли пока невозможна
Во время действия военного положения в Украине есть ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Запрет оформления является временной мерой для защиты государственных ресурсов.
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Специалисты отмечают, что в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.
Важно! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.
Впрочем, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.
- Также подготовьте запрос к местным властям. Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.
- Зафиксируйте факт пользования землей. Фотографии обработанной земли, акты осмотра или свидетельства соседей могут стать доказательствами ваших прав.
- После отмены военного положения возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.