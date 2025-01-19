Какие виды земельных участков можно приватизировать во время военного положения

Правила передачи земельных участков в собственность гражданам менялась несколько раз в течение 2 лет. За это время был как полный запрет приватизации, так и постепенное ослабление с восстановлением этого права.

На какую землю сейчас можно оформить собственность

До полномасштабной войны граждане обращались в сельские, поселковые или городские советы, чтобы получить желаемые наделы в частную собственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Целевое назначение участков было довольно разнообразное.

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Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, которая определяет нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам, больше всего обращений касались:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2,0 гектара (35%);

– до 2,0 гектара (35%); для строительства и обслуживания жилого дома , хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара (30%);

, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара (30%); для ведения садоводства – не более 0,12 гектара (15%);

– не более 0,12 гектара (15%); для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара (8%);

– не более 0,10 гектара (8%); для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара (12%).

Обратите внимание! После внесения изменений в Земельный кодекс Украины от 7 апреля 2022 года подпунктом 5, пункта 27, раздела Х "Переходные положения" установлено, что во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Фактически граждан Украины лишили права определенного статьей 14 Конституции Украины и положениями Земельного кодекса Украины. По логике норм действующего законодательства, указанные права восстановятся после прекращения (завершения) военного положения.

Какие сложности возникли после запрета приватизации земли

Учитывая тот факт, что без преувеличения, тысячи граждан оказались в ситуации, когда процесс приватизации остановился на уже заказанной или и разработанной документации по землеустройству, такой запрет по всей территории Украины, стал абсолютно не логичным.

Участки фактически уже выделены гражданам и невозможность зарегистрировать право за собой, имеет последствия прямого запрета использовать эти участки , что идет в противоречие с лозунгами об обеспечении продовольственной безопасности, уплатой налогов за землю, наполнение местных бюджетов.

, что идет в противоречие с лозунгами об обеспечении продовольственной безопасности, уплатой налогов за землю, наполнение местных бюджетов. Кроме того, такой запрет не позволял приватизировать участки под жилыми домами , что делает невозможным формирование участков даже для продажи дома или для представления информации о нанесенном войной ущербе и их дальнейшее возмещение;

, что делает невозможным формирование участков даже для продажи дома или для представления информации о нанесенном войной ущербе и их дальнейшее возмещение; И третья проблема, которую породил такой запрет, это – невозможность реализации права на бесплатное получение земельного участка на территориях, которые безопасны для проживания и ведения личного хозяйства (особенно, для вынужденно перемещенных лиц).

Крайние изменения в регулировании затронутых проблем состоялись осенью 2022 года. В частности Законом Украины №2698-IX были внесены изменения в Земельный кодекс, которыми разрешается бесплатная передача земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений).

Соответствующие изменения разблокировать бесплатную приватизацию земельных участков под жилыми домами, индивидуальными дачами и гаражами, права на которые удостоверены соответствующими документами.