На яку землю наразі можна оформити власність

До повномасштабної війни громадяни звертались до сільських, селищних або міських рад аби отримати бажані наділи у приватну власність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України". Цільове призначення ділянок було доволі різноманітне.

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Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, яка визначає норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, найбільше звернень стосувались:

для ведення особистого селянського господарства – до 2,0 гектара (35%);

– до 2,0 гектара (35%); для будівництва й обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара (30%);

, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара (30%); для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара (15%);

– не більше 0,12 гектара (15%); для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара (8%);

– не більше 0,10 гектара (8%); для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара (12%).

Зверніть увагу! Після внесення змін до Земельного кодексу України від 7 квітня 2022 року підпунктом 5, пункту 27, розділу Х "Перехідні положення" встановлено, що під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Фактично громадян України позбавили права визначеного статтею 14 Конституції України та положеннями Земельного кодексу України. За логікою норм чинного законодавства, зазначені права відновляться після припинення (завершення) воєнного стану.

Які складнощі виникли після заборони приватизації землі

Враховуючи той факт, що без перебільшення, тисячі громадян опинились в ситуації, коли процес приватизації зупинився на вже замовленій або і розробленій документації із землеустрою, така заборона по всій території України, стала абсолютно не логічною.

Ділянки фактично вже виділені громадянам і неможливість зареєструвати право за собою, має наслідки прямої заборони використовувати ці ділянки , що йде в суперечність з гаслами про забезпечення продовольчої безпеки, сплатою податків за землю, наповнення місцевих бюджетів.

, що йде в суперечність з гаслами про забезпечення продовольчої безпеки, сплатою податків за землю, наповнення місцевих бюджетів. Крім того, така заборона не дозволяла приватизувати ділянки під житловими будинками , що унеможливлює формування ділянок навіть для продажу будинку або ж для подання інформації про завдані війною збитки та їх подальше відшкодування;

, що унеможливлює формування ділянок навіть для продажу будинку або ж для подання інформації про завдані війною збитки та їх подальше відшкодування; І третя проблема, яку породила така заборона, це – неможливість реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки на територіях, які безпечні для проживання та ведення особистого господарства (особливо, для вимушено переміщених осіб).

Крайні зміни до регулювання порушених проблем відбулись восени 2022 року. Зокрема Законом України №2698-IX були внесені зміни до Земельного кодексу, якими дозволяється безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд).

​Відповідні зміни розблокувати безоплатну приватизацію земельних ділянок під житловими будинками, індивідуальними дачами та гаражами, права на які посвідчено відповідними документами.