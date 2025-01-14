Хто може не сплачувати податок на землю

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян.

Читайте також Що буде із землею, яку не переоформили до 1 січня 2025 року

До цих категорій входять:

інваліди,

багатодітні батьки,

пенсіонери,

ветерани війни,

постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Наразі також звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Водночас на підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зверніть увагу! Юристка нагадує, що пільги щодо сплати земельного податку фізичним особам, які віднесені до осіб категорії 4, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не надаються.

На яку площу земельної ділянки поширюється звільнення від сплати

Звільнення від сплати податку поширюється на різні види земельних ділянок, залежно від їх призначення, такі як для особистого господарства, житлового будівництва, садівництва тощо у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) : у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

: у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

– не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

– не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Водночас від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Важливо! Фізична особа, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до органу контролю за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.