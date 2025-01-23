Какие земельные участки можно приватизировать во время военного положения

Украинцы имеют право на получение в пользование земельного участка утвержденной законодательством площадью. Однако во время военного положения действуют ограничения по передаче земель в собственность.

Какие участки можно приватизировать

Каждый гражданин Украины имеет право на получение земельного участка для определенных видов хозяйственной деятельности и строительства, сообщает 24 Канал. Впрочем, сейчас это право ограничили в связи с войной.

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Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Каналу рассказала, что согласно части 1 статьи 121 Земельного Кодекса Украины граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им в собственность земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

для ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

– в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство; для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

– не более 2,0 гектара; для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

– не более 0,12 гектара; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

– не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Важно! В то же время Любовь Полишкевич напоминает, что подпунктом 5 пункта 27 Переходных положений ЗКУ установлено, что бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Однако она отмечает, что положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса.

Любовь Полишкевич Управляющий партнер Юридической фирмы Результат, руководитель практики земельного права и недвижимости Фактически это означает, что на сегодня можно получить бесплатно в собственность (приватизировать) только те земельные участки, на которых находятся объекты недвижимого имущества. Это могут быть участки для ведения садоводства (если на них расположен садовый дом, находящийся в законной собственности гражданина), для строительства и обслуживания жилого дома (под существующим домовладением), для индивидуального дачного строительства (под существующим дачным домом), для строительства индивидуального гаража (также под существующим капитальным гаражом, который находится в частной собственности заявителя).

Какие исключения существуют

Свободные земельные участки в частную собственность пока не передаются. Однако, по словам юристки, порой граждане ошибочно относят к вопросам бесплатной приватизации во время действия военного положения регистрацию права собственности на земельные участки, приобретенных в собственность до вступления в силу земельного кодекса (до 2002 года).

Абзац 2 пункта 1 Переходных положений ЗКУ говорит, что решение о передаче гражданам Украины бесплатно в частную собственность земельных участков, принятые органами местного самоуправления в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года "О приватизации земельных участков", является основанием для регистрации права собственности на земельные участки этих граждан или их наследников в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений".