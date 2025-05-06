Могут ли у вас забрать огород, которым вы давно пользуетесь

Часто украинцы пользуются землей в селах, выращивая на ней пищу и не задумываются над тем, что он не оформлен. Однако многих, все же, беспокоит вопрос, не могут ли забрать у них этот не приватизированный огород.

Приватизация земли пока запрещена

Во время военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Запрет оформления является временной мерой для защиты государственных ресурсов.

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Специалисты отмечают, что в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.

Обратите внимание! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.

Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.