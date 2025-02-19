Какие виды участков можно приватизировать во время действия военного положения

В течение последних 2 лет возможность бесплатной передачи земельных участков гражданам несколько раз корректировалась. Был как полный запрет передачи земли в собственность, так и постепенное частичное восстановление этого права.

Какую землю можно приватизировать

До начала полномасштабного вторжения граждане обращались в сельские, поселковые или городские советы, чтобы получить желаемые наделы в частную собственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Целевое назначение участков было довольно разнообразное.

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В соответствии со статьей 121 Земельного кодекса Украины определяются нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2,0 гектара (35%);

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара (30%);

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара (15%);

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара (8%);

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара (12%).

Важно! Во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Когда приватизация станет возможной

Итак, фактически граждан Украины лишили права определенного статьей 14 Конституции Украины и положениями Земельного кодекса Украины. По логике норм действующего законодательства, указанные права восстановятся после прекращения (завершения) военного положения.

Учитывая тот факт, что без преувеличения, тысячи граждан оказались в ситуации, когда процесс приватизации остановился на уже заказанной или и разработанной документации по землеустройству, такой запрет по всей территории Украины, стал абсолютно не логичным.

Участки фактически уже выделены гражданам и невозможность зарегистрировать право за собой, имеет последствия прямого запрета использовать эти участки, что идет в противоречие с лозунгами об обеспечении продовольственной безопасности, уплатой налогов за землю, наполнение местных бюджетов.

Такой запрет не позволял приватизировать участки под жилыми домами, что делает невозможным формирование участков даже для продажи дома или для представления информации о нанесенном войной ущербе и их дальнейшее возмещение;

Третья проблема, которую породил такой запрет, это – не возможность реализации права на бесплатное получение земельного участка на территориях, которые безопасны для проживания и ведения личного хозяйства (особенно, для вынужденно перемещенных лиц).

Крайние изменения в регулировании затронутых проблем состоялись осенью 2022 года. В частности Законом Украины №2698-IX были внесены изменения в Земельный кодекс, которыми разрешается бесплатная передача земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений).

Соответствующие изменения разблокировать бесплатную приватизацию земельных участков под жилыми домами, индивидуальными дачами и гаражами, права на которые удостоверены соответствующими документами.