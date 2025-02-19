Какую землю можно приватизировать
До начала полномасштабного вторжения граждане обращались в сельские, поселковые или городские советы, чтобы получить желаемые наделы в частную собственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Целевое назначение участков было довольно разнообразное.
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В соответствии со статьей 121 Земельного кодекса Украины определяются нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2,0 гектара (35%);
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара (30%);
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара (15%);
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара (8%);
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара (12%).
Важно! Во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
Когда приватизация станет возможной
Итак, фактически граждан Украины лишили права определенного статьей 14 Конституции Украины и положениями Земельного кодекса Украины. По логике норм действующего законодательства, указанные права восстановятся после прекращения (завершения) военного положения.
Учитывая тот факт, что без преувеличения, тысячи граждан оказались в ситуации, когда процесс приватизации остановился на уже заказанной или и разработанной документации по землеустройству, такой запрет по всей территории Украины, стал абсолютно не логичным.
- Участки фактически уже выделены гражданам и невозможность зарегистрировать право за собой, имеет последствия прямого запрета использовать эти участки, что идет в противоречие с лозунгами об обеспечении продовольственной безопасности, уплатой налогов за землю, наполнение местных бюджетов.
- Такой запрет не позволял приватизировать участки под жилыми домами, что делает невозможным формирование участков даже для продажи дома или для представления информации о нанесенном войной ущербе и их дальнейшее возмещение;
- Третья проблема, которую породил такой запрет, это – не возможность реализации права на бесплатное получение земельного участка на территориях, которые безопасны для проживания и ведения личного хозяйства (особенно, для вынужденно перемещенных лиц).
Крайние изменения в регулировании затронутых проблем состоялись осенью 2022 года. В частности Законом Украины №2698-IX были внесены изменения в Земельный кодекс, которыми разрешается бесплатная передача земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений).
Соответствующие изменения разблокировать бесплатную приватизацию земельных участков под жилыми домами, индивидуальными дачами и гаражами, права на которые удостоверены соответствующими документами.