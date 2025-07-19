Продажа и покупка земли в Украине: в каких областях дороже всего приобрести гектар
- Самая дорогая земля на Ивано-Франковщине, где 1 гектар стоит 126,6 тысячи гривен.
- Больше всего земли покупают в Полтавской, Винницкой и Киевской, тогда как среди прифронтовых регионов по стоимости лидирует Днепропетровщина.
С июля 2021 года – с момента открытия земельного рынка в Украине – 339 644 сделки купли-продажи земли было заключено. В общем продали более 636 тысяч гектаров на 30,4 миллиарда гривен.
Где в Украине самая дорогая земля?
Сейчас за один гектар, в среднем, платят 60,7 тысячи грн, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
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По состоянию на сейчас самой дорогой является земля на Ивано-Франковской области. В среднем, за один гектар покупатель отдаст 126,6 тысячи гривен.
Далее список самых дорогих земель имеет следующий вид:
- Львовщина с 118,3 тысячи гривен за гектар;
- Киевщина – 89,4 тысячи гривен за гектар;
- Тернопольщина – 86,9 тысячи гривен за гектар.
В то же время среди прифронтовых регионов по стоимости лидирует Днепропетровщина. Там в среднем, платят 73,9 тысячи гривен за гектар.
Интересно! В этом году больше всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи сделок), Винницкой области (5,4 тысячи) и Киевской области (4,7 тысячи).
В каких областях самые низкие цены на землю?
Самые низкие цены на землю пока установлены в прифронтовых регионах. Запорожская область – 38,3 тысячи гривен за гектар, Херсонщина – 39,1 тысячи гривен за гектар, Черниговщина – 41,1 тысячи гривен за гектар, Николаевщина – 41,6 тысячи гривен за гектар, Одесская область – 41,8 тысячи гривен за гектар.