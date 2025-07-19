Где в Украине самая дорогая земля?

Сейчас за один гектар, в среднем, платят 60,7 тысячи грн, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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По состоянию на сейчас самой дорогой является земля на Ивано-Франковской области. В среднем, за один гектар покупатель отдаст 126,6 тысячи гривен.

Далее список самых дорогих земель имеет следующий вид:

Львовщина с 118,3 тысячи гривен за гектар;

Киевщина – 89,4 тысячи гривен за гектар;

Тернопольщина – 86,9 тысячи гривен за гектар.

В то же время среди прифронтовых регионов по стоимости лидирует Днепропетровщина. Там в среднем, платят 73,9 тысячи гривен за гектар.

Интересно! В этом году больше всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи сделок), Винницкой области (5,4 тысячи) и Киевской области (4,7 тысячи).