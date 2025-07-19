Де в Україні найдорожча земля?
Наразі за один гектар, в середньому, сплачують 60,7 тисячі грн, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Станом на зараз найдорожчою є земля на Івано-Франківщині. У середньому, за один гектар покупець віддасть 126,6 тисячі гривень.
Далі список найдорожчих земель має такий вигляд:
- Львівщина із 118,3 тисячі гривень за гектар;
- Київщина – 89,4 тисячі гривень за гектар;
- Тернопільщина – 86,9 тисячі гривень за гектар.
Водночас серед прифронтових регіонів за вартістю лідирує Дніпропетровщина. Там у середньому, сплачують 73,9 тисячі гривень за гектар.
Цікаво! Цього року найбільше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тисячі) та Київщині (4,7 тисячі).
У яких областях найнижчі ціни на землю?
Найнижчі ціни на землю наразі встановлені у прифронтових регіонах. Запорізька область – 38,3 тисячі гривень за гектар, Херсонщина – 39,1 тисячі гривень за гектар, Чернігівщина – 41,1 тисячі гривень за гектар, Миколаївщина – 41,6 тисячі гривень за гектар, Одещина – 41,8 тисячі гривень за гектар.