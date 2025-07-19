Де в Україні найдорожча земля?

Наразі за один гектар, в середньому, сплачують 60,7 тисячі грн, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Читайте також Альтанки й теплиці: 20 об’єктів, які можна будувати на власній ділянці без дозволів

Станом на зараз найдорожчою є земля на Івано-Франківщині. У середньому, за один гектар покупець віддасть 126,6 тисячі гривень.

Далі список найдорожчих земель має такий вигляд:

Львівщина із 118,3 тисячі гривень за гектар;

Київщина – 89,4 тисячі гривень за гектар;

Тернопільщина – 86,9 тисячі гривень за гектар.

Водночас серед прифронтових регіонів за вартістю лідирує Дніпропетровщина. Там у середньому, сплачують 73,9 тисячі гривень за гектар.

Цікаво! Цього року найбільше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тисячі) та Київщині (4,7 тисячі).