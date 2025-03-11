Почему цены на продукты растут несмотря на замедление инфляции

В течение последнего месяца в Украине ускорился рост цен на продукты питания. Подорожание происходит даже несмотря на то, что темпы инфляции снижаются.

Продукты продолжают дорожать

По итогам февраля потребительские цены в Украине выросли на 0,8% по сравнению с показателем предыдущего месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ. Указанный показатель ниже уровня января, когда указанный рост оценивался в 1,2%.

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При этом темпы подорожания пищевых продуктов продуктов в отчетном месяце были несколько большими – 1,2% против 1,1% в январе. Больше всего среди категорий продуктов в прошлом месяце выросли цены на яйца – на 3,5% и подсолнечное масло – на 3,4%. Также в феврале подорожали макаронные изделия – на 1,9% и хлеб – на 0,8%.

Относительно животноводческой продукции, то цены на мясо и мясопродукты выросли на 0,6%%, на молоко – на 1%, масло сливочное – на 1,5%, твердые сыры и сыр кисломолочный – на 1,8%. В то же время цены на сахар по итогам февраля снизились на 0,4%.

Обратите внимание! В целом по итогам первых двух месяцев 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 2%, тогда как на продукты питания – на 2,3%.