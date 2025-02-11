В Винницкой области аграрии планируют вдвое увеличить производство картофеля

В текущем сезоне аграрные предприятия Винницкой области планируют увеличивать производство картофеля в два раза. В целом же фермеры планируют увеличить производство овощей на 20 процентов.

Винницкие овощеводы увеличивают производство картофеля

В связи с ограниченными поставками овощной продукции из южных областей Украины посевы овощей в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области выросли в 2,5 раза по сравнению с довоенным периодом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также Оптовые цены на популярный овощ начали падать: что вызвало удешевление

И эта тенденция продолжается. В частности, под урожай текущего года прогнозируется дальнейшее увеличение площадей под промышленным выращиванием овощей на 20%, картофеля – в 2 раза,

– сообщили в Винницкой ОГА.

В администрации отметили, что в Винницкой области в структуре посевов под урожай 2025 овощные культуры и картофель по всем категориям хозяйств будут занимать 8%. В общем овощи планируется выращивать на 23,6 тысячи гектар, картофель – на 105,1 тысячи гектар.

Важно! В ОВА отметили, что особенностью Винницкой области является выращивание 99% овощей и картофеля в домохозяйствах населения. Промышленные же посевы овощных культур прогнозируются на уровне 300 гектар, картофеля – на 320 гектар.