В Украине сократилось производство молока: что на это повлияло

Из-за отключения электроэнергии молочные фермы уменьшили объемы производства, ведь перерабатывающие предприятия не могли стабильно принимать сырье. В то же время в промышленном секторе надои остались выше, чем год назад.

Блэкауты снизили производство молока в Украине

В январе молочные хозяйства сократили производство из-за блэкаутов и перебоев с приемкой сырья на молокоперерабатывающих предприятиях во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

По предварительным оценкам, в январе 2026 года хозяйства всех категорий произвели 421,2 тысячи тонн молока-сырья – это на 56,5 тысячи тонн, или на 11,8 процента, меньше, чем в декабре 2025 года, и на 31,5 тысячи тонн, или на 7 процентов, меньше, чем годом ранее. Доля сельскохозяйственных предприятий в общем производстве составила 64 процента, тогда как хозяйств населения – 36 процентов.

Предприятия произвели 269,9 тысячи тонн молока-сырья, что на 1,4 тысячи тонн, или на 0,5 процента, меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 10,4 тысячи тонн, или на 4 процента, больше, чем в январе 2025 года.

Рост производства в промышленном секторе зафиксировали в 13 областях, в частности в:

Ровенской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Волынской,

Житомирской,

Киевской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Николаевской,

Черкасской,

Черниговской,

Полтавской.

