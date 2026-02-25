Укр Рус
25 февраля, 08:43
Обновлено - 08:44, 25 февраля

В Украине сократилось производство молока: что на это повлияло

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Производство молока в Украине сократилось из-за отключений электроэнергии, которые усложнили приемку сырья на перерабатывающих предприятиях.
  • В промышленном секторе производство молока осталось выше, чем год назад, рост зафиксировали в 13 областях.

Из-за отключения электроэнергии молочные фермы уменьшили объемы производства, ведь перерабатывающие предприятия не могли стабильно принимать сырье. В то же время в промышленном секторе надои остались выше, чем год назад.

Блэкауты снизили производство молока в Украине

В январе молочные хозяйства сократили производство из-за блэкаутов и перебоев с приемкой сырья на молокоперерабатывающих предприятиях во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

По предварительным оценкам, в январе 2026 года хозяйства всех категорий произвели 421,2 тысячи тонн молока-сырья – это на 56,5 тысячи тонн, или на 11,8 процента, меньше, чем в декабре 2025 года, и на 31,5 тысячи тонн, или на 7 процентов, меньше, чем годом ранее. Доля сельскохозяйственных предприятий в общем производстве составила 64 процента, тогда как хозяйств населения – 36 процентов.

Предприятия произвели 269,9 тысячи тонн молока-сырья, что на 1,4 тысячи тонн, или на 0,5 процента, меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 10,4 тысячи тонн, или на 4 процента, больше, чем в январе 2025 года.

Рост производства в промышленном секторе зафиксировали в 13 областях, в частности в:

  • Ровенской,
  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Волынской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Николаевской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Полтавской.

