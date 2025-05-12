В Украине начал дешеветь прошлогодний картофель: почему падают цены

На украинских рынках с середины апреля довольно сильно росла в цене. Однако сейчас в сегменте картофеля продолжилась тенденция по удешевлению, которая продолжалась до начала апрельского роста цен.

Какие факторы поддерживают удешевление старого картофеля

Несмотря на то, что запасы прошлогоднего картофеля в местных украинских хозяйствах практически истощены, цены на эту продукцию на этой неделе начали снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также, по словам участников рынка, качество прошлогоднего картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, что в условиях невысокого спроса, и провоцировало дальнейшее снижение цен.

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Так, сейчас производители большинства регионов страны отгружают прошлогодний картофель по 15 – 24 гривны за килограмм (36 – 58 центов за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причиной удешевления продукции эксперты проекта считают снижение спроса на картофель как у оптовых компаний, так и розничных сетей. По сообщениям участников рынка, спад торгово-закупочной активности на рынке обусловлен тем, что основную часть предложений на данный момент составляет продукция невысокого качества, тогда как качественного картофеля в украинских хозяйствах практически не осталось.

Важно! При этом, несмотря на понижательный ценовой тренд, цена на картофель в Украине на сегодняшний день в среднем на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года.