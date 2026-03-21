Не спешите выбрасывать: эксперт рассказал, какие просроченные семена взойдут, а какие нет
- Эксперт Хью Ричардс объяснил, что семена сохраняют способность к прорастанию от двух до пяти лет, в зависимости от вида.
- Он рекомендует сеять больше просроченных семян, чтобы повысить шансы на успех, и отмечает, что процент прорастания со временем снижается.
Даже у опытных огородников случаются ситуации, когда в начале сезона семена на посадку оказываются просроченными. Тогда же возникает дилемма: сеять или сразу выбросить, не рискуя будущим урожаем.
Почему можно сажать просроченные семена?
Иногда просроченным семенам стоит дать второй шанс, рассказал эксперт по садоводству и автор бестселлеров Хью Ричардс, пишет Express.
Специалист признается, что и сам часто рискует в садоводстве.
Надписи на пакетах – это лишь рекомендации. В конце концов, семена или хотят расти, или нет,
– говорит Ричардс.
По его словам, это похоже на ситуацию с продуктами в супермаркетах. Многие магазины убирают отметки "употребить до" для овощей, ведь это лишь гарантия качества. И после этой даты продукты все еще могут быть пригодным для потребления.
Какие семена принесут урожай?
Эксперт объясняет, что семена сохраняют способность к прорастанию в течение двух лет. Тогда как другие могут храниться даже пять лет и более.
Например, по словам Ричардса, более 5 лет могут оставаться жизнеспособными такие культуры:
- огурцы;
- помидоры;
- тыквы;
- и редис.
Уже через 2 года теряют свои свойства:
- шпинат;
- лук;
- петрушка.
Продолжительность хранения значительно зависит от условий.
Однако специалист отмечает, что со временем процент прорастания снижается, а растения могут быть менее выносливыми, чем выращенные из свежих семян.
Поэтому если есть желание все-таки попробовать просроченные семена, стоит высевать больше, чтобы повысить шансы на успех.
Если у вас осталось много семян, просто посейте четыре или пять штук в горшок. И если хотя бы одно взойдет, вы поймете, что в этом пакете еще есть жизнь,
– советует эксперт.
Что нужно посадить в марте 2026 года?
Многие украинские хозяева начинают сеять семена уже в марте. Однако в это время температура воздуха на улице еще низкая, поэтому сеют в помещении. Если и на подоконнике прохладно, специалисты советуют использовать подогрев, пишет Homes and gardens.
Чтобы получить хороший урожай, в марте советуют сажать:
- Летнюю капусту
Семена можно высевать в марте в контейнеры для рассады в помещении.
- Лук
Чаще всего маленькие луковицы, так называемый севок, высаживают в солнечном месте в хорошо дренированную почву.
- Кольраби
Семена кольраби можно высевать сразу в грунт или выращивать рассаду в помещении, если на улице очень холодно.
- Шпинат
Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на солнечном месте в хорошо увлажненной почве.
Важно! В то же время огородники, которые ориентируются на лунный календарь, марте 2026 года лучшим периодом для посадок считают фазу растущей Луны. Она длится с 20 по 31 марта.
Как подготовить теплицу к посадке?
Перед тем, как сеять семена в теплицу, ее нужно тщательно подготовить. Подготовку теплицы к новому сезону стоит начинать с внимательного осмотра ее конструкции. Необходимо проверить каркас и покрытие. В случае обнаружения повреждений их лучше сразу отремонтировать или заменить.
Не менее важным этапом является дезинфекция, которая помогает предотвратить развитие болезней у растений. Обработку следует провести еще до начала активных работ в теплице, чтобы создать безопасную среду для будущих посадок.
Почва также требует отдельного внимания. Его обеззараживание рекомендуют начинать примерно за месяц до высадки рассады или посева семян.
Кроме того, огородники часто обновляют верхний слой земли – снимают около 10–20 сантиметров старого грунта и заменяют его свежим. Это позволяет улучшить доступ кислорода и обеспечить растения необходимыми питательными веществами, которых больше именно в новом слое.