Чому можна садити прострочене насіння?

Іноді протермінованому насінню варто дати другий шанс, розповів експерт із садівництва й автор бестселерів Г’ю Річардс, пише Express.

Фахівець зізнається, що й сам часто ризикує у садівництві.

Написи на пакунках – це лише рекомендації. Зрештою, насіння або хоче рости, або ні,

– говорить Річардс.

За його словами, це схоже на ситуацію із продуктами у супермаркетах. Багато магазинів прибирають позначки "вжити до" для овочів, адже це лише гарантія якості. І після цієї дати продукти усе ще можуть бути придатним для споживання.

Яке насіння принесе врожай?

Експерт пояснює, що насіння зберігає здатність до проростання протягом двох років. Тоді як інше можуть зберігатися навіть п’ять років і більше.

Наприклад, за словами Річардса, понад 5 років можуть залишатися життєздатними такі культури:

огірки;

помідори;

гарбузи;

та редис.

Вже через 2 роки втрачають свої властивості:

шпинат;

цибуля;

петрушка.

Тривалість зберігання значно залежить від умов.

Проте фахівець наголошує, що з часом відсоток проростання знижується, а рослини можуть бути менш витривалими, ніж вирощені зі свіжого насіння.

Тож якщо є бажання все-таки спробувати прострочене насіння, варто висівати більше, щоб підвищити шанси на успіх.

Якщо у вас залишилося багато насіння, просто посійте чотири або п’ять штук у горщик. І якщо хоча б одне зійде, ви зрозумієте, що у цьому пакунку ще є життя,

– радить експерт.

Що потрібно посадити у березні 2026 року?

Багато українських господарів починають сіяти насіння вже у березні. Однак у цей час температура повітря на вулиці ще низька, тому сіють у приміщенні. Якщо й на підвіконні прохолодно, фахівці радять використовувати підігрів, пише Homes and gardens.

Щоб отримати гарний врожай, у березні радять садити:

Літню капусту

Насіння можна висівати у березні у контейнери для розсади в приміщенні.

Цибулю

Найчастіше маленькі цибулини, так званий сівок, висаджують у сонячному місці в добре дренований ґрунт.

Кольрабі

Насіння кольрабі можна висівати одразу у ґрунт або вирощувати розсаду в приміщенні, якщо надворі дуже холодно.

Шпинат

Це холодостійка культура, яка добре росте на сонячному місці в добре зволоженому ґрунті.

Важливо! Водночас городники, які орієнтуються на місячний календар, березні 2026 року найкращим періодом для посадок вважають фазу зростаючого Місяця. Вона триває з 20 по 31 березня.

