Почему можно сажать просроченные семена?

Иногда просроченным семенам стоит дать второй шанс, рассказал эксперт по садоводству и автор бестселлеров Хью Ричардс, пишет Express.

Смотрите также ФАО открыла в Украине центр хранения национальной коллекции семян

Специалист признается, что и сам часто рискует в садоводстве.

Надписи на пакетах – это лишь рекомендации. В конце концов, семена или хотят расти, или нет,

– говорит Ричардс.

По его словам, это похоже на ситуацию с продуктами в супермаркетах. Многие магазины убирают отметки "употребить до" для овощей, ведь это лишь гарантия качества. И после этой даты продукты все еще могут быть пригодным для потребления.

Какие семена принесут урожай?

Эксперт объясняет, что семена сохраняют способность к прорастанию в течение двух лет. Тогда как другие могут храниться даже пять лет и более.

Например, по словам Ричардса, более 5 лет могут оставаться жизнеспособными такие культуры:

огурцы;

помидоры;

тыквы;

и редис.

Уже через 2 года теряют свои свойства:

шпинат;

лук;

петрушка.

Продолжительность хранения значительно зависит от условий.

Однако специалист отмечает, что со временем процент прорастания снижается, а растения могут быть менее выносливыми, чем выращенные из свежих семян.

Поэтому если есть желание все-таки попробовать просроченные семена, стоит высевать больше, чтобы повысить шансы на успех.

Если у вас осталось много семян, просто посейте четыре или пять штук в горшок. И если хотя бы одно взойдет, вы поймете, что в этом пакете еще есть жизнь,

– советует эксперт.

Что нужно посадить в марте 2026 года?

Многие украинские хозяева начинают сеять семена уже в марте. Однако в это время температура воздуха на улице еще низкая, поэтому сеют в помещении. Если и на подоконнике прохладно, специалисты советуют использовать подогрев, пишет Homes and gardens.

Чтобы получить хороший урожай, в марте советуют сажать:

Летнюю капусту

Семена можно высевать в марте в контейнеры для рассады в помещении.

Лук

Чаще всего маленькие луковицы, так называемый севок, высаживают в солнечном месте в хорошо дренированную почву.

Кольраби

Семена кольраби можно высевать сразу в грунт или выращивать рассаду в помещении, если на улице очень холодно.

Шпинат

Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на солнечном месте в хорошо увлажненной почве.

Важно! В то же время огородники, которые ориентируются на лунный календарь, марте 2026 года лучшим периодом для посадок считают фазу растущей Луны. Она длится с 20 по 31 марта.

Как подготовить теплицу к посадке?