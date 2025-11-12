Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) официально открыла Дублетный центр генетических ресурсов растений Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду. Организация передала этот центр Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

В ФАО говорят, что хранилище было создано при финансовой поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Международным договором о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства, Глобальным фондом разнообразия сельскохозяйственных культур (Crop Trust) и Нордическим центром генетических ресурсов (NordGen).

Открытие Дублетного центра стало вторым этапом совместного проекта ЕС и ФАО, начатого в 2022 году в ответ на разрушение Национального генбанка в Харькове. После срочной эвакуации 51 тыс. образцов долгосрочного хранения во временное хранилище на западе Украины, новый центр теперь обеспечивает постоянное и безопасное хранение этих коллекций и становится основой модернизированной национальной системы генетических ресурсов растений,

– отметили в организации.

Модульный комплекс включает лаборатории, сушильные, холодильные и морозильные камеры, а также офисные помещения для полноценной научной деятельности, обеспечивая долгосрочное и устойчивое сохранение уникальной украинской коллекции семян.

Какие плюсы дает государству открытие центра?

Руководитель Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова рассказала, что открытие Дублетного центра – это важное событие для украинской науки и для более широкой миссии ФАО помогать странам защищать основу их продовольственных систем

Эта инициатива гарантирует, что уникальные генетические ресурсы растений Украины, некоторые из которых не представлены ни в одном другом генбанке мира, будут сохранены для будущих поколений фермеров и исследователей. Каждое семя, хранящееся в этом центре, открывает новые возможности для селекционеров и ученых в противодействии изменению климата и продовольственной незащищенности,

– отметила Муминова.

Дублетный центр оборудован современными лабораторными приборами и спроектирован в соответствии с принципами энергоэффективности; установка солнечной электростанции мощностью 100 киловатт запланировано на конец 2025 – начало 2026 года.

Обратите внимание! Вместе с Институтом растениеводства им. В. Я. Юрьева и Устимовской опытной станцией центр формирует единую национальную сеть сохранения более 154 000 образцов, представляющих 2 002 вида растений, уточнили в ФАО.

