ФАО створили сховище для насіння

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) офіційно відкрила Дублетний центр генетичних ресурсів рослин України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду. Організація передала цей центр Національній академії аграрних наук України (НААН).

У ФАО говорять, що сховище було створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Міжнародним договором про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, Глобальним фондом різноманіття сільськогосподарських культур (Crop Trust) і Нордичним центром генетичних ресурсів (NordGen).

Відкриття Дублетного центру стало другим етапом спільного проєкту ЄС і ФАО, розпочатого 2022 року у відповідь на руйнування Національного генбанку у Харкові. Після термінової евакуації 51 тис. зразків довгострокового зберігання до тимчасового сховища на заході України, новий центр тепер забезпечує постійне та безпечне зберігання цих колекцій і стає основою модернізованої національної системи генетичних ресурсів рослин,

– зазначили в організації.

Модульний комплекс включає лабораторії, сушильні, холодильні та морозильні камери, а також офісні приміщення для повноцінної наукової діяльності, забезпечуючи довгострокове та стале збереження унікальної української колекції насіння.

Які плюси дає державі відкриття центру?

Керівниця Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова розповіла, що відкриття Дублетного центру – це важлива подія для української науки та для ширшої місії ФАО допомагати країнам захищати основу їхніх продовольчих систем

Ця ініціатива гарантує, що унікальні генетичні ресурси рослин України, деякі з яких не представлені в жодному іншому генбанку світу, будуть збережені для майбутніх поколінь фермерів і дослідників. Кожна насінина, що зберігається у цьому центрі, відкриває нові можливості для селекціонерів і науковців у протидії зміні клімату та продовольчій незахищеності,

– зазначила Мумінова.

Дублетний центр обладнаний сучасними лабораторними приладами та спроєктований згідно з принципами енергоефективності; встановлення сонячної електростанції потужністю 100 кіловатів заплановане на кінець 2025 – початок 2026 року.

Зверніть увагу! Разом з Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр'єва та Устимівською дослідною станцією центр формує єдину національну мережу збереження понад 154 000 зразків, що представляють 2 002 види рослин, уточнили у ФАО.

