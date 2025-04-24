Урожай пшеницы в 2025 году в Украине может стать наименьшим за 13 лет

Последние несколько лет в Украине сильно изменились климатические и погодные условия, что особенно заметно в сельскохозяйственный сезон. Из-за этого украинские аграрии собирают рекордно низкие урожаи.

Почему урожай пшеницы будет самым низким за 13 лет

Рыночный аналитик Карен Браун рассказала, что по оценке представительства Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Киеве, урожай пшеницы в Украине в 2025/26 маркетинговом году будет на уровне 17,9 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это станет самым низким показателем за 13 лет и на 23% меньше прошлогоднего урожая.

Читайте также ООН прогнозирует низкий урожай пшеницы в Украине в 2025 году

Это обусловлено тем, что почвы были чрезвычайно сухими во время посевной, а низкая рентабельность уменьшила площадь посевов.

Российские агентства сейчас прогнозируют урожай пшеницы в 2025/26 маркетинговом году в пределах от 79,7 миллиона тонн до 82,5 миллиона тонн, причем последний показатель почти соответствует уровню прошлого года.

Благоприятная погода в дальнейшем может улучшить состояние посевов в обеих странах и снизить беспокойство, но на сегодняшний день первые прогнозы вызывают тревогу, особенно учитывая то, что представительство USDA ожидает, что экспорт украинской пшеницы в 2025/26 маркетинговом году будет более чем вдвое меньше рекордного объема,

– подчеркнула Браун.