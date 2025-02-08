На Сумщине зафиксировали случай птичьего гриппа, объявлен карантин
В селе Калиновка Роменского района зафиксировали случай птичьего гриппа, объявлен карантин. Специалисты будут проверять состояние домашней птицы в поселке и соседних громадах.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. В селе Калиновка Роменской общины обнаружили случай птичьего гриппа, что привело к введению карантина в населенном пункте.
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На Роменщине вспышка птичьего гриппа
Решение об этом приняла противоэпизоотическая комиссия, а также начаты мероприятия по наблюдению за состоянием домашней птицы в соседней Хмелевской общине.
Специалисты будут осуществлять обход домохозяйств, и в случае выявления гриппа проводить изъятие и уничтожение зараженной птицы.
Жителей Роменщины просят внимательно следить за состоянием своих птиц и в случае массовой гибели обращаться к местным властям.
Клинические признаки птичьего гриппа:
- Отказ от корма и воды.
- Повышение температуры тела.
- Угнетение, нарушение координации.
- Цианоз кожных покровов у кур.
- Отек подклювного пространства, кровоизлияния.
- Снижение производства яиц, кашель и чихание.
Заболевание часто протекает бессимптомно, но чаще всего приводит к массовой гибели птицы.