Цена в более 300 тысяч долларов: растут ли в Украине самые дорогие грибы в мире

В мире самым дорогим видом грибов считают трюфель. Растет такой вид грибов преимущественно во Франции (Прованс), что является одним из крупнейших его экспортеров, и Италии. В то же время на территории Украины также идентифицировано несколько видов трюфелей.

Где растут самые дорогие грибы в мире в Украине?

Наиболее распространенными в Украине являются трюфель летний (или съедобный) и трюфель зимний, передает 24 Канал со ссылкой на интервью "Главком" с научной сотрудницей отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марией Шевченко,

Летний трюфель

Он встречается преимущественно в дубовых и буковых лесах на западе. Впрочем найти его можно в лесостепи, а еще он был зарегистрирован в Крыму.

Вследствие активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины,

– отметила миколог Мария Шевченко.

Трюфель зимний

Это вид встречается в западных регионах страны. Впрочем в Красную книгу такой трюфель еще не внесен, хотя также является крайне редким.

В общем трюфели преимущественно растут под землей – где-то на глубине до 30 сантиметров. А среди главных охотников для поиска таких грибов есть свиньи или собаки.

Обратите внимание! Самым дорогим в мире является белый трюфель, говорится в опубликованном исследовании PubMed Central. Интересно, что культивирование этот вид трюфеля лишь недавно удалось на некоторых плантациях во Франции. А во время одного из аукционов самой высокой цены, которой достигал этот гриб, – более 300 тысяч долларов.

