Ціна у понад 300 тисяч доларів: чи ростуть в Україні найдорожчі гриби у світі

В світі найдорожчим видом грибів вважають трюфель. Росте такий вид грибів переважно у Франції (Прованс), що є одним із найбільших його експортерів, та Італії. Водночас на території України також ідентифіковано кілька видів трюфелів.

Де ростуть найдорожчі гриби у світі в Україні?

Найбільш поширеними в Україні є трюфель літній (або їстівний) та трюфель зимовий, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "Главком" з науковою співробітницею відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марією Шевченко,

Літній трюфель

Він трапляється переважно в дубових та букових лісах на заході. Втім знайти його також можна в лісостепу, а ще він був зареєстрований у Криму.

Унаслідок активного збору цей вид був практично знищений ще на початку XX століття. Постановою від 2021 року його внесено до Червоної книги України,

– наголосила мікологиня Марія Шевченко.

Трюфель зимовий

Це вид трапляється в західних регіонах країни. Втім до Червоної книги такий трюфель ще не внесений, хоча також є вкрай рідкісним.

Загалом трюфелі переважно ростуть під землею – десь на глибині до 30 сантиметрів. А серед головних мисливців для пошуку таких грибів є свині або собаки.

Зверніть увагу! Найдорожчим у світі є білий трюфель, йдеться в опублікованому дослідженні PubMed Central. Цікаво, що культивування цей вид трюфеля лише нещодавно вдалося на деяких плантаціях у Франції. А під час одного із аукціонів найвищої ціни, якої досягав цей гриб, – понад 300 тисяч доларів.

