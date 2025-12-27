В Украине растут трюфели: где искать дорогие деликатесы
- В Украине можно найти летние, зимние и белые трюфели, причем летний трюфель охраняется законом и внесен в Красную книгу.
- Белые трюфели были обнаружены на Закарпатье, а их рекордная цена достигла 330 тысяч долларов за экземпляр весом 1,3 кг.
Несмотря на то, что трюфели довольно прихотливые грибы и растут не везде, некоторые виды можно найти и в Украине. Речь идет о трюфеле летнем или съедобном, а также трюфеле зимнем. В то же время летний трюфель практически исчез, а потому охраняется законом.
Растет ли в Украине самый дорогой гриб в мире?
Один из видов трюфелей, что растет в Украине, а именно летний трюфель, можно найти в буковых и дубовых лесах, передает 24 Канал со ссылкой на интервью "Главкому" с Марией Шевченко, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины.
Кроме того, такой трюфель может встречаться даже в лесостепи, а также в Крыму. Впрочем гриб встречается довольно редко.
Дело в том, что этот вид практически был уничтожен еще в начале XX века. А с 2021 года он внесен в Красную книгу Украины.
Зато найти трюфель зимний можно в западной части страны. Он тоже является крайне редким, но не занесен в Красную книгу.
- В общем трюфели растут колониями, а для их роста, как в Украине, так и в любой другой точке мира важен здоровый дерево-партнер.
- Среди неблагоприятных условий, влияющих на рост самых дорогих грибов в мире, является чрезмерная сухость или чрезмерная влажность. Это ухудшает развитие гриба и его качество.
Где водятся белые и черные трюфели?
Например, на сайте агрохолдинга "Агрофирма Пятихатская" говорится о том, что в Украине можно встретить еще и белый трюфель, а обнаружено его на Закарпатье: Воловецкий, Березнянский и Перечинский районы.
Для таких видов грибов важно расположение, а отдают они предпочтение южным склонам, смешанным лесам и умеренной влажности.
Интересно, что белый трюфель стоит больше всех видов. Рекордная цена гриба, который был найден в Италии, а его вес составил 1,3 килограмма, составляла 330 тысяч долларов.
Уникальность трюфелей заключается в их вкусе и аромате. В соответствии с видом гриба, вкус может отличаться. А к самым распространенным видам относятся белые трюфели, черные трюфели, летние, бургундские и французские черные.
- Черные трюфели – имеют яркий, почти пряный аромат, более выраженный вкус раскрывается после термической обработки. Часто похож на ореховый, древесный оттенок.
- Белые трюфели – имеют выразительный мускусный аромат и чесночные нотки.
Обратите внимание! На нелегальном рынке грибов трюфели могут стоить ориентировочно 400 евро за 100 граммов.
Есть ли грибы, которые дороже трюфеля?
Если трюфель является самым дорогим съедобным грибом в мире, то вид Ярца Гунбу является самым дорогим в сфере медицины. Этот гриб в далеком 2017 году продали за рекордные 140 тысяч долларов. Сам гриб является паразитом, который развивается из тела гусеницы, а собирать такой вид чрезвычайно сложно, что и влияет на цену.
Еще одним дорогим видом является мацутакэ – гриб с уникальным пряным ароматом, высоко ценится в японской кухне. Однако его стоимость ниже трюфелей.