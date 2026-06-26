Реестр виноградных сортов и собственные сорта: в Украине определили будущее виноделия

Украинская винодельческая отрасль готовится к масштабным изменениям –. Среди главных задач назвали развитие местных сортов винограда и создание специального реестра винограда. Эти меры должны помочь производителям интегрироваться в европейскую систему и укрепить позиции украинского вина на мировом рынке.

Украина будет развивать собственные сорта винограда и создаст Виноградный реестр

Представители государства, бизнеса и научного сообщества в ходе национального круглого стола определили ключевые направления развития винодельческой отрасли Украины, сообщают в Минэкономики. Среди главных приоритетов — сохранение виноградных насаждений, поддержка украинских сортов и адаптация сектора к требованиям Европейского Союза.

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К обсуждению присоединились представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отраслевых ассоциаций, Национальной академии аграрных наук Украины, винодельческого бизнеса и профильные эксперты.

В ходе мероприятия были представлены два перспективных украинских сорта винограда — "Одесский чёрный" и "Сухолиманский", которые были выведены селекционерами Института виноградарства и виноделия имени Таирова.

Специалисты отметили, что развитие собственных сортов может стать важным фактором для повышения узнаваемости украинского вина. Местные сорта способны сформировать уникальное предложение украинских производителей и помочь им конкурировать на международных рынках.

Для виноделов планируется внедрить европейские подходы

Одним из ключевых вопросов стало создание Виноградного реестра и проведение полной инвентаризации виноградных насаждений. Такой подход соответствует практикам Европейского Союза и должен стать основой для дальнейшей интеграции украинского виноделия в европейскую систему поддержки.

Наличие актуального реестра позволит лучше контролировать состояние отрасли, планировать развитие виноградников и открывать доступ к новым финансовым инструментам после вступления Украины в Евросоюз.

Также участники встречи обсудили вопросы сохранения виноградников, популяризации украинского вина внутри страны и развития культуры его потребления.

Особое внимание уделили сотрудничеству с торговыми сетями. По словам участников, укрепление позиций украинских вин на полках магазинов возможно при условии соблюдения производителями требований к качеству и безопасности продукции.

От виноградника до бутылки: в Украине вводят полную прослеживаемость вина

Ранее мы сообщали, что электронный реестр винограда, который должен был запуститься с 2026 года, приостановлен, но производителям рекомендуют готовиться к полной прослеживаемости продукции.

Закон "О винограде, вине и продуктах виноградарства" предусматривает новые требования к производству вина и маркировке, включая запрет на использование названий "коньяк" и "шампанское" для отечественной продукции.