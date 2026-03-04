Производство вина будут контролировать

Электронная система, что позволит отслеживать путь винограда от виноградника до готовой бутылки вина, пока не заработала, хотя ее планировали запустить с 1 января 2026 года, рассказала председатель Ассоциации крафтовых виноделов Украины Светлана Цыбак. Впрочем, производителям стоит быть готовыми к внедрению новых правил, сообщает AgroPortal.ua.

Смотрите также Цены на овощи преимущественно растут: что на прошлой неделе подорожало больше всего

По ее словам, виноделы должны будут вносить в реестр информацию о площади насаждений, объемы урожая и изготовленную продукцию. Принцип работы предусматривает четкое соответствие между собранным виноградом и количеством произведенного вина. Например, с 10 килограммов винограда сорта Каберне невозможно изготовить 1000 бутылок – только ограниченное количество, которое нужно задекларировать. Такой подход обеспечит прозрачность производства. Хотя это и усложнит процесс для малых производителей, одновременно позволит им работать в официальном правовом поле.

Светлана Цыбак также напомнила, что с 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины "О винограде, вино и продукты виноградарства", который устанавливает четкие требования к производству вина. Документ вводит прозрачные правила, гармонизированы с международной практикой, в частности регулирует вопросы географических указаний и порядок их использования.

Обратите внимание! Кроме того, обновляются требования к маркировке продукции, что может потребовать изменения этикеток. Также в Украине отказываются от использования названий "коньяк" и "шампанское" для отечественной продукции.

Украина ограничит импорт товаров из одной страны: каких продуктов будут касаться ограничения?