Україна розвиватиме власні сорти винограду та створить Виноградний реєстр

Представники держави, бізнесу та наукової спільноти під час національного круглого столу визначили ключові напрямки розвитку виноробної галузі України, повідомляють у Мінекономіки. Серед головних пріоритетів – збереження виноградних насаджень, підтримка українських сортів та адаптація сектору до вимог Європейського Союзу.

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До обговорення долучилися представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, галузевих асоціацій, Національної академії аграрних наук України, виноробного бізнесу та профільні експерти.

Під час заходу презентували два перспективні українські сорти винограду – Одеський чорний і Сухолиманський, які були створені селекціонерами Інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова.

Фахівці зазначили, що розвиток власних сортів може стати важливим фактором для підвищення впізнаваності українського вина. Локальні сорти здатні сформувати унікальну пропозицію українських виробників і допомогти їм конкурувати на міжнародних ринках.

Для виноробів планують запровадити європейські підходи

Одним із ключових питань стало створення Виноградного реєстру та проведення повної інвентаризації виноградних насаджень. Такий підхід відповідає практикам Європейського Союзу та має стати основою для подальшої інтеграції українського виноробства у європейську систему підтримки.

Наявність актуального реєстру дозволить краще контролювати стан галузі, планувати розвиток виноградників та відкривати доступ до нових фінансових інструментів після набуття Україною членства в Євросоюзі.

Також учасники зустрічі обговорили питання збереження виноградників, популяризації українського вина всередині країни та розвитку культури його споживання.

Окрему увагу приділили співпраці з торговельними мережами. За словами учасників, посилення позицій українських вин на полицях магазинів можливе за умови дотримання виробниками вимог щодо якості та безпечності продукції.

Від виноградника до пляшки: в Україні запроваджують повну прослідковуваність вина

Раніше ми розповідали, що електронний реєстр винограду, який мав стартувати з 2026 року, призупинено, але виробникам радять готуватися до повної прослідковуваності продукції.

Закон "Про виноград, вино та продукти виноградарства" передбачає нові вимоги до виробництва вина і маркування, включаючи заборону на використання назв "коньяк" та "шампанське" для вітчизняної продукції.