Що відбувається з виноградарством у 2026 році?

Причиною є старіння насаджень і відсутність їх оновлення, про що пише AgroTimes з посиланням на Івана Шевченка, доктора сільськогосподарських наук і професора.

Читайте також Ціни на продукти знову змінили: який овоч став лідером продажів і що відбувається на ринку

Проблема наразі полягає у тому, що більшість плодоносних виноградників закладені ще у 2004 – 2010 роках. Вже станом на сьогодні вони мають серйозні проблеми:

зрідженість;

пошкодження багаторічної деревини;

слабкий фітосанітарний стан.

Промислове виноградарство сьогодні знаходиться в доволі глибокому кризовому стані, а його майбутнє малопрогнозоване,

– повідомив Іван Шевченко.

Ситуацію погіршує ще й майже повна відсутність закладання нових площ – частка молодих насаджень становить 2,7%, тоді як норматив має бути близько 5%. А 97% — це вже плодоносні, але старі виноградники.

Не варто забувати й вплив клімату: дефіцит вологи під час вегетації посилюється. Водночас погодні стреси пришвидшують деградацію насаджень.

У комплексі ці фактори можуть призвести до швидкого скорочення площ виноградників, відновлення яких потребує значних інвестицій і ресурсів,

– йдеться у матеріалі.

Науковець зауважив, що комплексна взаємодія зазначених факторів може спричинити дуже швидке, та обвальне скорочення площі насаджень найближчими роками.

Нагадаємо! З початком 2026 року в Україні запровадили оновлені правила щодо виноградарства. Про це повідомляли у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Таким чином, в країні встановили сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина.

Що ще слід знати про виноград?