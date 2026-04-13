Что происходит с виноградарством в 2026 году?
Причиной является старение насаждений и отсутствие их обновления, о чем пишет AgroTimes со ссылкой на Ивана Шевченко, доктора сельскохозяйственных наук и профессора.
Читайте также Цены на продукты снова изменили: какой овощ стал лидером продаж и что происходит на рынке
Проблема сейчас заключается в том, что большинство плодоносящих виноградников заложены еще в 2004 – 2010 годах. Уже по состоянию на сегодня они имеют серьезные проблемы:
- изреженность;
- повреждение многолетней древесины;
- слабое фитосанитарное состояние.
Промышленное виноградарство сегодня находится в довольно глубоком кризисном состоянии, а его будущее малопрогнозируемое,
– сообщил Иван Шевченко.
Ситуацию ухудшает еще и почти полное отсутствие закладки новых площадей – доля молодых насаждений составляет 2,7%, тогда как норматив должен быть около 5%. А 97% - это уже плодоносящие, но старые виноградники.
Не стоит забывать и влияние климата: дефицит влаги во время вегетации усиливается. В то же время погодные стрессы ускоряют деградацию насаждений.
В комплексе эти факторы могут привести к быстрому сокращению площадей виноградников, восстановление которых требует значительных инвестиций и ресурсов,
– говорится в материале.
Ученый отметил, что комплексное взаимодействие указанных факторов может вызвать очень быстрое, и обвальное сокращение площади насаждений в ближайшие годы.
Напомним! С началом 2026 года в Украине ввели обновленные правила по виноградарству. Об этом сообщали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Таким образом, в стране установили современные требования к выращиванию винограда, производства, маркировки и обращению вина.
Что еще следует знать о винограде?
- Напомним, что в начале марта Украина планировала ввести лицензирование импорта некоторых продуктов Республики Молдова. Речь идет о винограде, спирт и вино.
- В то же время на полках украинских магазинов заявился в этом году дорогой продукт – виноград. Цена винограда составляла 3 тысячи гривен за килограмм.