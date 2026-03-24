Мир скупает зерно: Россия увеличила экспорт в несколько раз
- Россия существенно увеличила экспорт зерновых в марте, поставив 3,5 миллиона тонн, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Крупнейшими импортерами российской пшеницы остаются Египет и Турция, которые существенно увеличили закупки, а новыми направлениями стали Танзания, Алжир и Оман.
Россия в марте резко увеличила экспорт пшеницы и других зерновых культур. Спрос со стороны импортеров вырос из-за опасений дефицита на мировых рынках.
Российские поставщики наращивают экспорт зерна
Россия в период с 1 по 20 марта существенно нарастила экспорт зерновых культур, сообщает NV со ссылкой на враждебные СМИ. Объемы поставок пшеницы достигли 3,1 миллиона тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщают россияне, общий экспорт зерновых за это время составил около 3,5 миллиона тонн – втрое больше в годовом измерении. Причиной роста стал активный спрос со стороны стран-импортеров, которые стремятся обезопасить себя от возможного дефицита. В частности, значительно выросли поставки кукурузы – до 251 тысячи тонн против 11 тысяч тонн в прошлом году, а также ячменя – до 134,3 тысячи тонн.
Обратите внимание! Российскую пшеницу в этот период закупали 26 стран. Крупнейшими покупателями остаются традиционные рынки: Египет увеличил импорт в 3,7 раза – до 695 тысяч тонн, Турция – в 3,4 раза, до 314 тысяч тонн.
Также активные поставки осуществлялись в Израиль, Судан, а среди новых направлений – Танзания, Алжир, Шри-Ланка и Оман. Кукуруза поставлялась преимущественно в Иран и Турцию, тогда как ячмень также импортировали эти же страны.
Важно! Эксперты прогнозируют, что по итогам марта общий экспорт зерна из России может превысить средние показатели последних лет и приблизиться к рекордным значениям.
Россия украла 2 миллиона тонн зерна из Украины: куда его продают?
Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна в 2025 году, продавая его в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы, в частности в Египет.
Министр иностранных дел Украины отметил важность восстановления безопасности в Черноморском регионе для стабильности мировых рынков продовольствия и отметил роль Турции, Молдовы и Румынии в обеспечении региональной безопасности.