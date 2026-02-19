Россияне нанесли удар по украинской ферме: погибли десятки животных
- Россия нанесла удар дроном по ферме в Харьковской области.
- В результате атаки погибло около 100 свиней и пострадал работник.
На одной из украинских ферм погибло около 100 голов свиней. Также известно о пострадавшем мужчине.
Что известно о российской атаке на ферму в Харьковской области?
Все эти события произошли на фоне вражеской атаки на ферму в Харьковской области, о чем сообщили в ГСЧС.
В четверг, днем 19 февраля, россияне нанесли удар дроном по частному фермерскому хозяйству в селе Двуречный Кут Солонцовской громады Харьковского района. В результате атаки возникли разрушения, а также пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Пострадал работник фермы – мужчина 1967 года рождения. Кроме того, погибло около 100 голов свиней.
Обратите внимание! К ликвидации последствий обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды, а также саперы и офицер-спасатель громады.
Почти 740 раз россияне обстреляли Харьковскую область с начала 2026 года. Половина ударов наносились дронами. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Согласно его словам, Харьковщина остается под постоянным огнем врага. В частности Россия беспощадно бьет по гражданским. Он сообщил, что в этом году в области уже есть 62 погибших, среди которых 5 детей. Кроме того, повреждено более 1 200 гражданских объектов.
Что еще следует знать украинцам?
- Россия "вредит" агросектору Украины не только ударами. Москва также активно ворует украинское зерно.
- Только в 2025 году страна-агрессор вывезла с оккупированных территорий Украины зерна на 400 миллионов долларов – более 2 миллионов тонн. Больше всего – в Египет.
- Кремль вывозит с оккупированных территорий также уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь.