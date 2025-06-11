Российское судно с украденным из Бердянска зерном не пустили в порт Ливана

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, Ливан заблокировал российское судно с ворованным украинским зерном. Этим власти страны подтвердили международное признание фактов мародерства на оккупированных Россией территориях Украины.

Ливан отправил россиян куда надо

Международное дело о хищении украинского зерна впервые за годы расследований дало конкретный результат, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. Ливан заблокировал вход в свои территориальные воды российскому судну "Николай Леонов", которое везло около 5000 тонн пшеницы, похищенной из оккупированного Бердянска.

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По словам Андрющенко, этот случай стал первым четким прецедентом, когда международное сообщество не только обратило внимание на проблему мародерства, но и реально отреагировало.

Обратите внимание! Ссылаясь на издание Nidaa al-Watan, он отмечает, что судно заходило в порт Бердянска, где загружалось зерном, похищенным у украинских аграриев. Далее – по привычной схеме: поддельные документы из российского порта Тимрюк, фальсифицированное происхождение груза и отключена система отслеживания маршрута судна.

Однако эти попытки не дали результата. Андрющенко отмечает, что благодаря спутниковым данным, аналитике KibOrg, Центра "Миротворец", и журналистским расследованием удалось установить реальный маршрут судна и происхождение зерна.

Ливан, несмотря на экономический коллапс, не проглотил "легализованное" зерно. Корабль сначала не допустили в порт Бейрута, а потом он вынужден был дрейфовать в Средиземном, пока не стал на якорь возле Александрии. Пока это лишь один корабль. Но сигнал – громкий. Украденное зерно теперь становится токсичным товаром,

– подчеркнул Андрющенко.

Он также поблагодарил украинских дипломатов в Ливане, всем журналистам, расследователям и активистам, которые приложили усилия к выявлению правды.