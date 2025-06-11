Ліван відправив росіян куди треба

Міжнародна справа про розкрадання українського зерна вперше за роки розслідувань дала конкретний результат, повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Ліван заблокував вхід до своїх територіальних вод російському судну "Микола Леонов", яке везло близько 5000 тонн пшениці, викраденої з окупованого Бердянська.

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За словами Андрющенка, цей випадок став першим чітким прецедентом, коли міжнародна спільнота не лише звернула увагу на проблему мародерства, а й реально відреагувала.

Зверніть увагу! Посилаючись на видання Nidaa al-Watan, він зазначає, що судно заходило до порту Бердянська, де завантажувалося зерном, викраденим в українських аграріїв. Далі – за звичною схемою: підроблені документи з російського порту Тимрюк, фальсифіковане походження вантажу та вимкнена система відстеження маршруту судна.

Однак ці спроби не дали результату. Андрющенко зазначає, що завдяки супутниковим даним, аналітиці KibOrg, Центру "Миротворець", та журналістським розслідуванням вдалося встановити реальний маршрут судна та походження зерна.

Ліван, попри економічний колапс, не проковтнув "легалізоване" зерно. Корабель спершу не допустили до порту Бейрута, а потім він змушений був дрейфувати в Середземному, поки не став на якір біля Олександрії. Поки це лише один корабель. Але сигнал – гучний. Вкрадене зерно тепер стає токсичним товаром,

– наголосив Андрющенко.

Він також подякував українським дипломатам у Лівані, усім журналістам, розслідувачам і активістам, які доклали зусиль до виявлення правди.