Какую рыбу можно поймать в январе: важные советы для рыбаков
- В январе лучше всего ловить рыбу в больших водоемах и реках, особенно где есть незамерзающие участки.
- Для успешной зимней рыбалки важно использовать чувствительные снасти.
Многие считают, что зимой невозможно наловить значительное количество рыбы. На самом деле зимняя рыбалка может быть довольно продуктивной. Это вероятно при условии, что вы подготовились к этому.
Что важно знать о рыбалке в январе?
Очень важно выбирать правильное место для рыбалки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fisher.
Клев рыбы по сравнению с декабрем затухает, а на отдельных водоемах почти прекращается. Причина этого прежде всего в неодинаковом состоянии водной среды. В небольших, мелких водоемах закрытого типа, богатых на водную растительность, растворенного в воде кислорода значительно меньше, чем в больших и глубоких,
– говорится в публикации.
В январе лучше всего ловить рыбу именно в больших водоемах и реках. К тому же важно, чтобы:
- эти водоемы были проточные;
- там были подводные ключи.
Лайфхак! Для удачной рыбалки, выбирайте водоемы, где есть незамерзающие участки.
Какая рыба обычно ловится в январе:
- щука;
- ерш;
- плотва;
- подлещик;
- окунь;
- судак;
- голавль.
Чтобы рыбалка была удачной, также важно выбрать правильные снасти. Они должны быть более чувствительны. Как сообщает рыбоохранный патруль, опытные рыбаки используют именно мормышку.
На мормышку с использованием поплавка достаточно успешно ловится карась, плотва, подлещик, густера и окунь. Щуку в основном ловят, используя жерлицы, также можно попытать удачу, попробовав стремительное блеснение тяжелыми блеснами,
– указывает патруль.
Что нужно знать о рыбалке в январе сейчас?
Для того, чтобы сделать рыбалку более удачной, используйте прикормку. Рыбе нравятся мотыль, каши, хлеб и вареный картофель.
Важно выбирать удачный день для рыбалки. Учитывайте метеорологические условия. Лучше, чтобы накануне не было сильного ветра или осадков.