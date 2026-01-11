Що важливо знати про риболовлю у січні?

Надзвичайно важливо обирати правильне місце для риболовлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fisher.

Клювання риби в порівнянні з груднем загасає, а на окремих водоймах майже припиняється. Причина цього насамперед у неоднаковому стані водного середовища. У невеликих, дрібних водоймах закритого типу, багатих на водну рослинність, розчиненого у воді кисню значно менше, ніж у великих і глибоких,

– йдеться у публікації.

У січні найкраще ловити рибу саме у великих водоймах та річках. До того ж важливо, аби:

ці водойми були проточні;

там були підводні ключі.

Лайфхак! Для вдалої риболовлі, обирайте водойми, де є незамерзаючі ділянки.

Яка риба зазвичай ловиться у січні:

щука;

йорж;

плотва;

підліщик;

окунь;

судак;

головень.

Аби риболовля була вдалою, також важливо обрати правильні снасті. Вони мають бути більш чутливі. Як повідомляє рибоохоронний патруль, досвідчені рибалки використовують саме мормишку.

На мормишку з використанням поплавка досить успішно ловиться карась, плотва, підлящик, густера і окунь. Щуку в основному ловлять, використовуючи жерлиці, також можна спробувати удачу, спробувавши стрімке блешніння важкими блешнями,

– вказує патруль.

Що потрібно знати про риболовлю у січні зараз?