Что важно знать о рыбалке в январе?
Очень важно выбирать правильное место для рыбалки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fisher.
Клев рыбы по сравнению с декабрем затухает, а на отдельных водоемах почти прекращается. Причина этого прежде всего в неодинаковом состоянии водной среды. В небольших, мелких водоемах закрытого типа, богатых на водную растительность, растворенного в воде кислорода значительно меньше, чем в больших и глубоких,
– говорится в публикации.
В январе лучше всего ловить рыбу именно в больших водоемах и реках. К тому же важно, чтобы:
- эти водоемы были проточные;
- там были подводные ключи.
Лайфхак! Для удачной рыбалки, выбирайте водоемы, где есть незамерзающие участки.
Какая рыба обычно ловится в январе:
- щука;
- ерш;
- плотва;
- подлещик;
- окунь;
- судак;
- голавль.
Чтобы рыбалка была удачной, также важно выбрать правильные снасти. Они должны быть более чувствительны. Как сообщает рыбоохранный патруль, опытные рыбаки используют именно мормышку.
На мормышку с использованием поплавка достаточно успешно ловится карась, плотва, подлещик, густера и окунь. Щуку в основном ловят, используя жерлицы, также можно попытать удачу, попробовав стремительное блеснение тяжелыми блеснами,
– указывает патруль.
Что нужно знать о рыбалке в январе сейчас?
Для того, чтобы сделать рыбалку более удачной, используйте прикормку. Рыбе нравятся мотыль, каши, хлеб и вареный картофель.
Важно выбирать удачный день для рыбалки. Учитывайте метеорологические условия. Лучше, чтобы накануне не было сильного ветра или осадков.