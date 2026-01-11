Что важно знать о рыбалке в январе?

Очень важно выбирать правильное место для рыбалки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fisher.

Клев рыбы по сравнению с декабрем затухает, а на отдельных водоемах почти прекращается. Причина этого прежде всего в неодинаковом состоянии водной среды. В небольших, мелких водоемах закрытого типа, богатых на водную растительность, растворенного в воде кислорода значительно меньше, чем в больших и глубоких,

– говорится в публикации.

В январе лучше всего ловить рыбу именно в больших водоемах и реках. К тому же важно, чтобы:

эти водоемы были проточные;

там были подводные ключи.

Лайфхак! Для удачной рыбалки, выбирайте водоемы, где есть незамерзающие участки.

Какая рыба обычно ловится в январе:

щука;

ерш;

плотва;

подлещик;

окунь;

судак;

голавль.

Чтобы рыбалка была удачной, также важно выбрать правильные снасти. Они должны быть более чувствительны. Как сообщает рыбоохранный патруль, опытные рыбаки используют именно мормышку.

На мормышку с использованием поплавка достаточно успешно ловится карась, плотва, подлещик, густера и окунь. Щуку в основном ловят, используя жерлицы, также можно попытать удачу, попробовав стремительное блеснение тяжелыми блеснами,

– указывает патруль.

Что нужно знать о рыбалке в январе сейчас?