Когда лучше всего ловить рыбу в январе: эти советы должны знать все

В январе можно наловить много рыбы, даже несмотря на морозы. Хотя погода таки играет важную роль. Если будут сильные осадки или ветер, на рыбалку идти не стоит, ведь улов в таком случае стоит ожидать минимальный.

Какие дни наиболее оптимальны для рыбалки в январе?

Кроме погоды, при выборе дней для рыбалки, стоит придерживаться календаря рыбака, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинское общество охотников и рыболовов.

Успех в январе 2026 года будет зависеть от точного поиска мест стоянки рыбы, использования деликатных снастей и выбора наиболее благоприятных фаз Луны,

– указывает общество.

Именно в январе можно поймать много рыбы. Для этого стоит выбирать теплые водоемы, на это, например, указывает то, что они не замерзают полностью, сообщает Fisher.

В частности, можно поймать в это время:

щуку;

судака;

ерша;

плотву;

окуня;

подлещика.

Какие дни считаются лучшими для рыбалки в январе:

лучший клев стоит ожидать в такие даты: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 число;

неплохой клев будет: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа.

Когда не стоит идти на рыбалку:

слабый клев ожидается 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа;

вообще не стоит идти на рыбалку из-за плохого клева: 3 и 18 числа.



Как выглядит календарь рыбака на январь / Изображение Украинское общество охотников и рыболовов

Что еще важно знать о рыбалке в январе?