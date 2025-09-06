Выбор колоссальный: какую рыбу можно поймать в сентябре
- В сентябре хорошо клюют щука, судак, жерех и окунь.
- Также возможна рыбалка в сентябре на мирную рыбу, например карп и карась.
В сентябре рыбалка может быть довольно удачной. Особенно, если "охотиться" на рыб-хищников.
Какую рыбу можно выловить в начале осени?
В сентябре, особенно в холодный период, хорошо клюет щука, пишет 24 Канал.
Читайте также Не только отечественное: учитывается ли импортная продукция при расчетах Госстата
Чтобы выловить такую рыбу, нужно использовать примечательную приманку. Хорошо подойдут живец и блесны.
Какая рыба ловится в сентябре:
- Судак – хорошо клюет в сумерках и в ночной период.
- Жерех – преимущественно передвигается у поверхности, независимо от времени суток.
- Окунь – передвигаетесь преимущественно стайками, поэтому важно найти точку, где эта рыба охотится на малька.
Также в сентябре можно ловить во время теплой погоды "мирную рыбу". Речь, в частности, о карпе и карасе.
К тому же на глубине "водятся":
- лещ;
- плотва;
- красноперка.
Что нужно знать, чтобы рыбачить осенью?
Чтобы рыбалка оказалась особенно удачной, нужно придерживаться календаря рыбака. Согласно ему, лучшие дни для клева в сентябре: 10, 11, 24, 25, 26, 27 и 28 число.
Есть озера, которые находятся в аренде. Вопрос оплаты за рыбалку там регулируется в индивидуальном порядке.
Рыба может реагировать не только на живца. Также необязательно использовать специальное оборудование. На самом деле рыбу можно ловить и на хлеб. Главное, правильно подготовить его к рыбалке.