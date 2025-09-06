В сентябре рыбалка может быть довольно удачной. Особенно, если "охотиться" на рыб-хищников.

Какую рыбу можно выловить в начале осени?

В сентябре, особенно в холодный период, хорошо клюет щука, пишет 24 Канал.

Чтобы выловить такую рыбу, нужно использовать примечательную приманку. Хорошо подойдут живец и блесны.

Какая рыба ловится в сентябре:

Судак – хорошо клюет в сумерках и в ночной период.

Жерех – преимущественно передвигается у поверхности, независимо от времени суток.

Окунь – передвигаетесь преимущественно стайками, поэтому важно найти точку, где эта рыба охотится на малька.

Также в сентябре можно ловить во время теплой погоды "мирную рыбу". Речь, в частности, о карпе и карасе.

К тому же на глубине "водятся":

лещ;

плотва;

красноперка.

Что нужно знать, чтобы рыбачить осенью?