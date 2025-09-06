Укр Рус
Агро 24 Агроновини Вибір колосальний: яку рибу можна зловити у вересні
6 вересня, 23:45
2

Вибір колосальний: яку рибу можна зловити у вересні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У вересні добре клюють щука, судак, жерех і окунь.
  • Також можлива риболовля у вересні на мирну рибу, як-от короп і карась.

У вересні риболовля може бути доволі вдалою. Особливо, якщо "полювати" риб-хижаків.

Яку рибу можна виловити на початку осені?

У вересні, особливо в холодний період, добре клює щука, пише 24 Канал.

Читайте також Не тільки вітчизняне: чи враховується імпортна продукція при розрахунках Держстату

Аби виловити таку рибу, потрібно використати примітну приману. Добре підійдуть живець та блешні.

Яка риба ловиться у вересні:

  • Судак – добре клює в сутінках та у нічний період.
  • Жерех – переважно пересувається біля поверхні, незалежно від часу доби.
  • Окунь – пересуваєтеся переважно стайками, тому важливо знайти точку, де ця риба полює на малька.

Також у вересні можна ловити під час теплої погоди "мирну рибу". Йдеться, зокрема, про коропа та карася.

До того ж на глибині "водяться":

  • лящ;
  • плотва;
  • краснопірка.

Що потрібно знати, аби рибалити восени?

  • Щоб риболовля виявилась особливо вдалою, потрібно дотримуватись календаря рибалки. Згідно з ним, найкращі дні для кльову у вересні: 10, 11, 24, 25, 26, 27 та 28 число.

  • Є ставки, які перебувають в оренді. Питання оплати за риболовлю там регулюється в індивідуальному порядку.

  • Риба може реагувати не тільки на живця. Також необов'язково використовувати спеціальне обладнання. Насправді рибу можна ловити і на хліб. Головне, правильно підготувати його до риболовлі.