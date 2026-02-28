Весенняя рыбалка: за что будут наказывать и какой штраф придется заплатить в 2026 году

Начинается весенний сезон рыбалки, а вскоре – нерест. Важно знать, что незаконный вылов может обойтись рыбакам не несколькими килограммами улова, а десятками тысяч штрафа.

Что надо знать о рыбалке весной 2026 года?

О том, какие ограничения действуют на весенней рыбалке, говорится в законодательных "Правилах любительского рыболовства".

Чтобы защитить рыб в уязвимый для них период, в Украине действуют соответствующие правила. В частности установлены сроки, когда рыбачить запрещено. Чаще всего это нерест. Именно для сохранения водных биоресурсов и действуют ограничения.

Важно! Нерест – период, когда рыба размножается и нуждается в покое. Любое вмешательство человека может навредить.

Процесс длится с 1 апреля. Но дата завершения будет отличаться в зависимости от места:

на реках и их притоках – нерест продолжается до 30 мая ;

; в водохранилищах, озерах и заливах – до 19 июня.

В частности стоит учитывать, что с 1 ноября до начала нерестового сезона (1 апреля) действует ограничение на вылов рыбы в зимовальных ямах.

Заметьте! Вылов щуки запрещен с 15 февраля по 31 марта.

В то же время действует запрет на ловлю раков – до 30 июня. Далее их можно будет ловить не более 30 на одного человека.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение?

Если не соблюдать правила, придется платить штрафы, пишут Новости.LIVE. Например, незаконный вылов щуки обойдется в 3 468 гривен. За каждого выловленного рака в запрещенный период – 3 332 гривны.

На ресурсе "Рыболовный мир" также прописаны штрафы за незаконную ловлю другой рыбы:

сом – за единицу 5 117 гривен;

судак – 3 587 гривен за одну;

лещ – 1 564 гривен за одну;

окунь – 3 162 гривен за одну;

карп – 3 587 гривен за одну.

Обратите внимание! Компенсация начисляется за каждую особь. То есть, если вас поймают с 5 выловленными сомами, штраф будет соответствующим: 5 117 гривен умножить на 5 (особей рыбы). В общем получится 25 585 гривен.

В частности существует норма прилова (доля рыбы, не соответствует установленным минимальным размерам), которая не должна превышать 10%.

Какие нормы вылова рыбы допустимы в 2026 году?

Нормы вылова созданы, чтобы избежать истощения рыбных ресурсов. В частности в период нереста, весной.

Суточный лимит на человека составляет – 3 килограмма рыбы одного вида. Однако во время нереста для рыбалки можно использовать только 1 удочку и 2 крючка.

Рыбачить разрешается с берега, чтобы дополнительно не влиять на уязвимое состояние рыб.

Что еще известно о рыбалке и штрафах за нее?