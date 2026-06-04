Украинские фермеры снижают цены на капусту нового урожая: что происходит на рынке

Цены на капусту нового урожая в Украине продолжают падать уже несколько недель подряд. Производители вынуждены снижать стоимость из-за увеличения предложения и сдержанного спроса со стороны покупателей.

Предложение капусты на рынке резко возросло

На украинском рынке продолжается тенденция к удешевлению капусты нового урожая, сообщает EastFruit. По данным аналитиков, главной причиной такого развития событий стало сезонное увеличение объемов продукции от местных хозяйств.

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Дополнительным фактором стало улучшение погодных условий. После периода сильных дождей, гроз и града ситуация стабилизировалась почти по всей территории страны, что позволило производителям активнее поставлять овощи на рынок.

В то же время темпы реализации остаются довольно умеренными. Поэтому продавцы вынуждены корректировать цены, чтобы стимулировать спрос и избежать накопления излишков продукции.

Цены уже ниже, чем в прошлом году

По словам экспертов, на стоимость капусты влияет не только увеличение предложения, но и качество продукции. Часть партий не полностью соответствует ожиданиям покупателей, что также оказывает давление на рынок.

Сейчас производители реализуют капусту нового урожая по цене от 11 до 18 гривен за килограмм. Это в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

Кроме того, текущие цены уже уступают прошлогодним показателям. По состоянию на начало июня капуста нового урожая продается примерно на 16% дешевле, чем в этот же период 2025 года.

Участники рынка не исключают, что при условии дальнейшего увеличения предложения и отсутствия активного спроса тенденция к снижению цен может сохраниться и в ближайшие недели.

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В Украине дешевеют не только овощи, но и фрукты нового урожая. Продолжает дешеветь земляника садовая, и тенденция продолжается уже вторую неделю подряд. Из-за роста предложения и сдержанный спрос производители вынуждены пересматривать цены в сторону снижения.

Участники рынка отмечают, что дополнительным фактором удешевления стало присутствие импортной ягоды. На украинский рынок активно поступает земляника садовая из Греции, Турции и Испании.