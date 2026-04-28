Минус 10 гривен за неделю: что происходит с рынком свинины в Украине
- На этой неделе закупочные цены на свиней живым весом в Украине снизились до 70 – 72 гривен за килограмм, что на 10 гривен меньше, чем раньше.
- Европейские рынки, например Германия и Польша, показывают стабильные цены, которые влияют на украинский рынок, интегрирован в европейский ценовой контекст.
В Украине на этой неделе зафиксировали заметное падение закупочных цен на свиней живым весом. Рынок реагирует на внутренние и внешние факторы, которые влияют на формирование стоимости продукции.
Цены на свиней в Украине пошли вниз
Закупочные цены на свиней живым весом в Украине на этой неделе прогнозируются на уровне 70 – 72 гривны за килограмм, сообщают в ассоциации "Мясной отрасли". Это примерно на 10 гривен за килограмм меньше, чем неделей ранее, что свидетельствует о резком проседании рынка.
Снижение цен может быть связано как с изменениями спроса, так и с коррекцией рынка после предыдущего периода роста.
Производители оказались под давлением, ведь падение закупочных цен непосредственно влияет на их рентабельность, особенно в условиях роста затрат на корма и содержание поголовья.
Европейские ориентиры также влияют на рынок
На внешних рынках цены остаются относительно стабильными, но ниже или сопоставимыми с украинскими показателями. В частности, на немецкой бирже VEZG цена на полутуши кондиционных свиней составляет около 1 евро 70 евроцентов за килограмм (87 гривен 38 копеек за килограмм), а на свиноматок – 83 евроцента за килограмм (42 гривны 66 копеек за килограмм) без налога на добавленную стоимость.
В Польше, по данным биржи CennikRolnicze, средняя цена на живых свиней составляет 5 злотых 48 денег за килограмм (65 гривен 76 копеек за килограмм), при этом рыночный диапазон колеблется от 4 злотых 80 денег до 6 злотых 20 денег за килограмм (от 57 гривен 60 копеек до 74 гривен 40 копеек за килограмм).
Такие показатели свидетельствуют о том, что украинский рынок остается интегрированным в европейский ценовой контекст, а любые колебания за рубежом быстро отражаются и на внутренних ценах.
Какие сейчас цены на свинину в супермаркетах?
Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на свинину:
Свинина грудинка грудинка, 1 килограмм.
- Metro 202,80 гривны;
- Novus 199,00 гривен;
- Auchan 204,90 гривны;
- Megamarket 229,00 гривен;
средняя цена: 208,93 гривны.
Свиная лопатка лопатка 1 килограмм.
- Auchan 239,90 гривны;
- Novus 229,00 гривен;
- Metro 154,96 гривны;
- Megamarket 238,00 гривен;
средняя цена: 215,47 гривны.
Свинина ошеек 1 килограмм.
- Auchan 339,90 гривны;
- Novus 349,00 гривен;
- Metro 310,96 гривны;
- Megamarket 349,00 гривен;
средняя цена: 337,22 гривны.
Свинина подчеревок 1 килограмм.
- Novus 249,00 гривен;
- Auchan 205,90 гривны;
- Megamarket 239,50 гривны;
средняя цена: 231,47 гривны.
Свинина ребра ребра 1 килограмм.
- Auchan 215,90 гривны;
- Novus 239,00 гривен;
- Megamarket 239,50 гривны;
средняя цена: 231,47 гривны;
Свинина шашлык шашлык 1 килограмм.
- Novus 289,00 гривен;
- Auchan 279,90 гривны;
- Megamarket 275,00 гривен;
- Metro 248,56 гривны;
средняя цена: 273,12 гривны.
Украинскую курятину забраковали в Азербайджане: обнаружили опасную бактерию
В Азербайджане в партии замороженной куриной продукции из Украины обнаружили сальмонеллу объемом 4,9 тысячи килограммов.
Украинские органы начали расследование причин нарушения безопасности пищевых продуктов и усилили контроль для предотвращения распространения сальмонеллеза.
В частности, региональные подразделения Госпродпотребслужбы усилили мониторинг ситуации, проводят информационную работу и контролируют случаи заболеваний. Такие шаги должны минимизировать риски как для внутреннего рынка, так и для экспортного имиджа украинской продукции.