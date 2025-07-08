Цены на сахар в мире снижаются четвертый месяц подряд, – ФАО

Стоимость сахара на мировом рынке уменьшается уже четвертый месяц. Кроме того, цена сейчас упала ниже всего за 4 года.

Сахар уже 4 месяца подряд дешевеет в мире

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 5,2 процента по сравнению с маем, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФАО. Это удешевление на мировых рынках стало четвертым подряд месячным снижением и достигло самого низкого уровня с апреля 2021 года.

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Снижение цены отражает улучшение перспектив производства в Бразилии, Индии и Таиланде, где благоприятные погодные условия и расширение посевных площадей должны привести к росту объемов производства.

Обратите внимание! Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в июне составило 103,7 пункта, что на 5,7 пункта (5,2 процента) меньше, чем в мае. Это самый низкий уровень с апреля 2021 года, когда среднее значение составляло 100,0 пунктов. Снижение было главным образом результатом улучшения перспектив поставок в ключевых странах-производителях.

В Бразилии, после медленного начала сезона, засушливые погодные условия ускорили уборку урожая и измельчение, что вместе с увеличением использования сахарного тростника для производства сахара привело к более высокому, чем ожидалось, производства в последние недели и оказало давление на снижение мировых цен на сахар.

Интересно! Кроме того, ранние и выше средних муссонные дожди в сочетании с расширением посевов в Индии и Таиланде улучшили перспективы урожая на сезон 2025/26, что еще больше способствовало снижению мировых цен.