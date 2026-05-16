Самые дешевые гектары: где в Украине выгодно приобрести землю весной 2026 года

В Украине уже почти 5 лет открыт рынок земли. Благодаря ему все желающие могут узнать стоимость гектаров в стране. В частности в каждом регионе стоимость разная.

Где в Украине самая дешевая земля?

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота за март 2026 года.

Средняя стоимость гектара в марте составляла 73 962 гривны. Это дешевле, чем цена в феврале текущего года – 69 778 гривен за гектар.

В то же время площадь проданных земель составляет 23 793 гектаров.

Самая дешевая земля фиксировалась в трех регионах:

Херсонщина (35 668 гривны);

Запорожье (41 842 гривны);

Сумская область (41 968 гривны).

Где в Украине самая дорогая земля?

Лидерами же является Ивано-Франковская область, а еще Киевская и Львовская.

Ивано-Франковская – 172 495 гривен за гектар; Киевская – 161 603 гривны за гектар; Львовская – 125 491 гривна с гектар.

Как отмечали в Минэкономики Украины, несмотря на полномасштабную войну, рынок земли сохраняет функциональность и демонстрирует последовательное развитие.

Самые высокие цены на землю в 2025 году сохранялись в западных и центральных областях страны. А в прифронтовых регионах стоимость ниже.

Самые дорогие земли:

в Ивано-Франковской области – до 165 615 гривны за гектар;

в Тернопольской – до 126 068 гривен за гектар;

Львовская и Винницкая – более 80 – 100 тысяч гривен за гектар.

Самые дешевые – в прифронтовых регионах: Херсонская, Николаевская, Запорожская – примерно 35 – 38 тысяч гривен за гектар земли.

В частности наибольшее количество сделок за весь период функционирования рынка земли (то есть с 2021 года) в Украине было зафиксировано в Сумской (32 396), Полтавской (31 478) и Винницкой (27 970) областях. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Интересно! А самая низкая активность зафиксирована в Волынской области (1 307 сделок, Ровенской (1 352) и Запорожской (2 479) областях.

Что еще стоит знать о рынке земли?

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета в комментарии для 24 Канала рассказывал, что есть 2 сценария развития событий на рынке земли. Например, если военные действия будут продолжаться, то земля в дальнейшем будет оставаться серьезным финансовым активом. Если же речь будет идти о завершении войны, то будет усиливаться главный украинский ресурс, то есть земля.

В то же время немало земель пока нельзя приватизировать. Среди них земли общего пользования населенных пунктов, искусственно созданные земельные участки и тому подобное.

Эксперт Марина Шарапа напомнила: сейчас запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность. Причиной является действие военного положения в стране.