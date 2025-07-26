Как климат, война и заброшенные земли создали идеальные условия для нашествия саранчи

Юг Украины оказался под угрозой настоящего биологического бедствия: насекомые появляются на заброшенных полях, множатся на осушенных землях Каховского водохранилища и стремительно распространяются по ветру. Ученые и аграрии фиксируют критический рост популяции вредителя и предупреждают: без координации действий и системного мониторинга потери урожая могут быть катастрофическими.

Александра Андриенко эксклюзивно для 24 Канала пообщалась со специалистом, специализирующимся на энтомологии и защите растений от вредителей, чтобы выяснить на сколько критической сейчас ситуация и чего ждать дальше.

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Почему в Украине произошло нашествие саранчи

По мнению ученого Ивана Мринского, сразу несколько факторов сложились во взрывоопасную смесь, которая дала насекомому идеальные условия для размножения и массового распространения вредителя на Юге Украины.

Засушливое лето и весна с малым количеством осадков

В этом году в регионе можно было наблюдать ситуацию: теплые и засушливые весна и лето, с незначительным количеством осадков в мае и практически полным их отсутствием в июне – июле. Именно это стало благоприятным фактором для развития личинок и взрослой саранчи.

Иван Мринский Декан агрономического факультета Херсонского государственного аграрно-экономического университета Влажные годы обычно сдерживают развитие этого вредителя – потому что активизируются его естественные враги: бактерии, грибы, паразиты. Поэтому отсутствие влаги для саранчи это только плюс, она легко перезимовывает и быстро стартует весной.

Активные боевые действия на территории Украины

Из-за активных боевых действий и заминирования, большая часть земель в южных областях Украины не обрабатывается. И это – еще один благоприятный фактор, потому что саранча может там спокойно откладывать яйца.

Подрыв Каховской ГЭС

К экологическому дисбалансу добавилась и техногенная катастрофа: подрыв Каховской ГЭС обнажил огромные площади, которые зарастают сорняками и служат кормовой базой для вредителя.

В Херсонской и Запорожской областях, после подрыва Каховской ГЭС вода сошла, и осушенное дно Каховского водохранилища начало активно зарастать ивами и тополями. Для саранчи, которая является насекомым-полифагом, то есть питается разнообразной растительностью, на этой территории сложились идеальные условия,

– объясняет Иван Николаевич.

Ученый добавляет, для вредителя разницы нет, что есть. Будет ива, саранча будет есть иву, есть осот – съест осот. Не обойдет ни деревья, ни кусты, ни траву, без разницы это старые или молодые растения.

Что стоит знать о нашествии саранчи Саранча, особенно на стадии имаго (когда она способна летать), уничтожает все на своем пути, потребляет не только листья, но и молодые стебли, плоды, соцветия. Все это может привести к катастрофическим потерям урожая – особенно на больших площадях с монокультурами.



Еще одним триггером, который влияет на увеличение численности не только саранчи, но и других насекомых, является реакция на солнечную активность. Сейчас мы находимся практически на пике цикла 11-летней солнечной активности (предыдущий пик 11-летней солнечной активности пришелся на 2003-2004 годы, которые стали рекордными по массовому размножению саранчи за последние полвека).

Обратите внимание! По словам ученого 200 тысяч гектаров осушенного дна Каховского водохранилища будут и в дальнейшем создавать проблемы с ростом численности саранчи до угрожающих масштабов. Ведь с точки зрения хозяйственной деятельности там ничего не происходит, территория и в дальнейшем будет неконтролируемо зарастать растительностью, и станет центром для размножения саранчи.

Мощные ветры и феромоны помогают саранче захватывать территории

Сейчас на юге Украины наиболее распространены два вида саранчи:

итальянская саранча (Calliptamus italicus),

азиатская перелетная саранча (Locusta migratoria.

Марокканскую и египетскую – то ошибочно определили. Просто спутали стадию азиатской перелетной саранчи. Но сам факт: саранча есть. И именно азиатская перелетная,

– объясняет Мринский.

Ученый добавляет, что вредность саранчи растет по мере ее развития. Пока она на стадии нимф (не половозрелых особей), то питается вблизи мест откладывания яиц, не поднимаясь в воздух. А когда саранча становится на крыло, тут и начинаются проблемы.

Ведь стадный инстинкт – сплоченность, обеспечивают агрегационные феромоны, которые выделяют насекомые. Это позволяет саранче держаться вместе и перемещаться большими скоплениями, которые называют "кулиги".

Это естественная стратегия – выживания в численности. Птицы и другие хищники не способны уничтожить всю массу саранчи, поэтому стая насекомых продолжает двигаться и питаться дальше,

– говорит Мринский.

Эти "кулиги" саранчи могут за день пролететь более 100 километров, особенно при благоприятных метеорологических условиях, когда температура воздуха от 21 градуса по Цельсию и выше и дует ветер. Кстати, насекомые активно мигрируют именно в светлую часть суток.

По состоянию на середину лета агрономы юга Украины наблюдают необычно активную миграцию саранчи, обусловленную не только погодными условиями, но и аномально сильными ветрами, которые фиксировались в этом году в регионах.

Честно говоря, таких мощных ветров, как сейчас, я не помню. И это не только здесь – по всей Украине. Это один из факторов, позволяющий саранче перемещаться на большие расстояния. Саранча не знает границ. Если она уже на крыле – ее движение остановить сложно,

– объясняет Мринский.

Интересно! Исторически зафиксированы случаи, когда при мощных ветрах саранча перемещалась на сотни километров за день, уничтожая все на своем пути. Подобные сценарии неоднократно фиксировались в Африке: стаи насекомых летели по ветру в сторону океана, где и погибали, и на побережье образовывались барханы из мертвой саранчи высотой до 1,5 – 2 метров.

Может ли нашествие саранчи повториться

Мринский вспоминает, что последние годы активного распространения саранчи не фиксировалось. Однако из-за войны не все территории можно было обследовать, особенно в южных областях. Поэтому специалисты Госпродпотребслужбы не имели возможности для мониторинга.

Предупреждения относительно увеличения численности саранчи и возможности ее стремительного распространения звучали еще во время международной конференции по защите растений в мае 2025 года, а первые сигналы в июне подтвердили обоснованность этих прогнозов.

Ведь текущее нашествие саранчи – это не единичный случай, а потенциально многолетняя проблема, имеющая цикличность, и может длиться два-три и более лет, в зависимости от погодных условий и своевременности реакции аграриев.

Как аграриям уберечь поля от саранчи

Если вы как агроном не были на поле три дня – то считайте, что вы не знаете, что там происходит. Особенно сейчас, когда наблюдаются сильные ветры, а саранча перемещается именно по ветру. И если уж так случилось, что саранча обнаружена на территории хозяйства и отложила яйца, надо обрабатывать почву (яйцекладки находятся в поверхностном слое),

– советует Мринский.

Важно! Такие агротехнические мероприятия, как дискование, лущение, вспашка позволяют уничтожить большую часть яиц саранчи.

Обработку надо делать до того, как саранча станет на крыло. Иначе – это уже будет "тушение пожара".

Опрыскивание следует проводить рано утром, когда "кулиги" еще не поднялись в воздух.

При этом следует выбирать разрешенные препараты, а действия координировать с местными подразделениями Госпродпотребслужбы.

Ученый обращает внимание, что особенно сложно бороться с саранчой на высоких культурах – подсолнечника и кукурузе, поскольку наземная техника для химобработки туда просто не заходит. Помогут только дроны, самолеты, вертолеты.

Часто саранча появляется на заброшенных участках – обочины дорог, заброшенные фермы, балки. Их надо мониторить регулярно. Потому что оттуда она может распространиться дальше – на поля. Даже если мы зафиксировали увеличение численности саранчи на территории бывшего Каховского водохранилища, обработать такую площадь просто нереально. Единственное, что можно сделать – предупредить хозяйства вокруг и призвать к регулярному мониторингу,

– отмечает Иван Николаевич.

Ученый подчеркивает: аграрное сообщество, как всегда, держится вместе. Хозяйства обмениваются информацией, предупреждают друг друга по телефону и реагируют оперативно. Однако эффективная борьба с саранчой требует совместных решений, техники, препаратов и четкого понимания рисков.

Поэтому уже сейчас сельхозпроизводителям надо готовиться к сезону 2026 года, поскольку вероятность повторной вспышки численности саранчи высока.

Это проблема не одного хозяйства и даже не одной страны. Надо быть на чеку – и с техникой, и со средствами защиты, и с планом действий,

– резюмирует Мринский.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.