Украинские сыроделы столкнулись с проблемой: спрос не успевает за производством
Украинский рынок сыра в конце весны остался без существенных изменений. Из-за сдержанного спроса производители продолжают стимулировать продажи акционными предложениями и скидками.
Производители пытаются поддержать продажи
В конце весны ситуация на украинском рынке сыра оставалась довольно стабильной, сообщает Infagro. В то же время главной проблемой для отрасли остается недостаточный спрос, из-за чего производители вынуждены активно использовать маркетинговые инструменты для привлечения покупателей.
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По оценкам аналитиков, акционные предложения и специальные скидки и в дальнейшем остаются одним из ключевых способов поддержания объемов реализации продукции. Именно поэтому в торговых сетях потребители регулярно могут найти сыр по сниженным ценам.
В то же время ситуация в разных сегментах рынка отличается. Если производство традиционных твердых сыров сейчас уступает показателям аналогичного периода прошлого года, то мягкие и рассольные сыры демонстрируют лучшую динамику.
Рынок не ожидает резких ценовых изменений
Эксперты также отмечают замедление темпов роста производства сырных продуктов и плавленых сыров. Это свидетельствует об осторожности производителей в условиях неопределенного спроса и сложной рыночной ситуации.
На внешних рынках цены на украинский сыр в течение последних месяцев остаются относительно стабильными. Однако участники рынка уже учитывают сезонный фактор и ожидают определенного ослабления спроса в летний период.
По прогнозам специалистов, в июне существенных колебаний цен на сыр не предвидится. В то же время ключевым вызовом для отрасли и в дальнейшем будет оставаться эффективная реализация продукции и поиск новых возможностей для сбыта.
Украинский сыр под давлением: что происходит с рынком и импортом
- Недавно мы рассказывали, что украинский рынок сыра остается стабильным, но сталкивается с вызовами в виде снижения спроса и конкуренции с импортной продукцией.
- Импорт сычужных сыров в апреле уменьшился, но общий объем импорта с начала года превышает показатели прошлого года, что создает давление на украинских производителей.
Для украинских сыроделов такая тенденция остается тревожным сигналом. Производители опасаются, что значительное присутствие импортного продукта и в дальнейшем будет сдерживать восстановление продаж и усиливать конкуренцию за покупателя.