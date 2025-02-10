Минагрополитики запустило систему Е-Пчеловодство: какие задачи сервиса
В Министерстве аграрной политики запустили новый электронный сервис Е-Пчеловодство. Он стал доступным для субъектов хозяйствования в Государственном аграрном реестре (ДАР) 10 февраля.
Зачем нужен новый сервис для пчеловодов
Новый сервис создали для заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений в рамках запуска первого этапа "Е-Пчеловодство", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра агрополитики Виталия Коваля.
Читайте также В Украине умерло 25% пчел в 2024 году: потери пчеловодства огромные
По словам министра, Минагрополитики внедряет очередную электронную систему, в частности, запускает первый этап системы "Е-Пчеловодство" – электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Его основная задача - помочь пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Сервис содержит установки для аграриев использования инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации об участках пчелоопыления,
– отметил министр агрополитики Виталий Коваль.
Благодаря сервису заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений аграрии получат возможность:
- вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
- подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
- выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
- выбрать период для запланированной обработки СЗР;
- выбрать СЗР из реестра;
- выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
- информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
- информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
- сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.
В то же время пчеловоды смогут:
- интегрировать ДАР с реестром пчеловодов;
- установить геопозиции пасеки;
- отправить отзыв пчеловода на заявки от аграриев;
- подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
- выбрать тип выращиваемой культуры;
- выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.