"Сезон тишины" в лесах и степях: за что украинцев могут оштрафовать с 1 апреля

Весной люди все чаще отправляются на природу для отдыха, эмоциональной перезагрузки или физической активности. Однако с 1 апреля по 15 июня продлится "сезон тишины".

Что нельзя делать в "сезон тишины"?

Речь идет о периоде, когда животные в дикой природе размножаются, объяснили в Всемирном фонде дикой природы. Для украинцев в это время есть запреты, за нарушение которых предусмотрено наказание.

Ограничения касаются тех, кто ведет хозяйственную деятельность в лесах, степях и возле водоемов, а также живет там или находится как турист. Прежде всего это касается источников повышенного шума.

Перечень запретов содержит статья 39 ЗУ "О животном мире":

проведение взрывных работ, стрельбы;

запуск фейерверков;

организация концертов и фестивалей;

проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах;

использование моторных маломерных судов;

санитарные рубки леса и тому подобное.

Штрафы за несоблюдение правил прописаны в статье 87 Кодекса об административных правонарушениях. Украинцы могут заплатить от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 – 850 гривен. Однако для должностных лиц сумма больше (50 – 70 необлагаемых минимумов) – от 850 до 1 190 гривен.



Рекомендации для "сезона тишины" / Фото WWF-Украина

Важно! Первоцветы относятся к редким растениям, а часть из них – в частности подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и черемша – занесены в Красную книгу Украины.



Срывать или выкапывать такие растения запрещено, ведь это приводит к сокращению их популяций и может поставить отдельные виды под угрозу полного исчезновения.

